中美｜墨西哥總統鷹派抗疫

在全球一片財政鴿派力抗疫情經濟危機之際, 墨西哥政府意外採取財政鷹派,強力緊縮預算, 此舉加重經濟衰退,同時造成貧窮問題惡化。

為了對抗新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊,今年全球幾乎所有國家都不惜代價猛推財政紓困計畫,唯獨左派的墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)反其道而行,奉行緊縮預算與財政紀律。

兩年前歐布拉多上任時,許多經濟學家還擔心他的施政風格會像拉丁美洲其他左翼領導人一樣,為維持社會福利計畫,政府即使出現龐大的預算赤字也沒關係。

沒想到,今年爆發新冠肺炎疫情,外界現在反而還抨擊歐布拉多花得太少。

刺激措施規模極小

根據國際貨幣基金(IMF)的估計,墨西哥的刺激措施(包括增加支出與減稅方案)在20國集團(G20)中排名墊底,規模僅占國內生產毛額(GDP)的0.6%。在幾個主要的開發中經濟體中,以巴西的刺激規模最大,達到GDP的8.3%,其次是南非和中國大陸,分別為5.3%和4.6%。

其實在見證1980和1990年代幾次墨西哥債務危機,導致披索貶值、高通貨膨脹與政府對民營銀行和其他產業大舉紓困後,歐布拉多向來就對政府擴大支出持相對保守的立場。

在此原則下,對企業提供信用或稅負優惠等經濟刺激方案,歐布拉多基本上都持反對態度,在他看來,這些政府提供的刺激方案反而讓窮人受害,得利的卻是那些有錢人。

保守的財經政策得以讓墨西哥披索對美元匯價保持相對穩定,並使該國的預算赤字和債務水準遠低於巴西等大型新興市場經濟體。

政府債務 僅巴西的一半

根據國際信評機構惠譽(Fitch Ratings)資料,預估墨西哥今年年底的預算赤字僅占GDP的4%,在哥倫比亞、祕魯、義大利和俄羅斯等相同債信評等的國家中為最低水準。

相較之下,惠譽估計巴西的預算赤字幾乎將占該國GDP的17%,居所有新興市場國家之冠。墨西哥的政府債務則只有巴西的一半,今年年底占GDP的比重也僅95%。

摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management)新興市場債券基金經理人鮑麥斯特(Eric Baurmeister)表示,當疫情危機過去後,其他國家深陷巨額債務困境時,歐布拉多的財政審慎政策可能就會得到回報。鮑麥斯特進一步說明指出:「疫情危機結束後,估計半年到一年的經濟數據就會反映該國優異的債務GDP占比。」

不過,還是有部分專家對歐布拉多的作法提出質疑,荷商安智銀行(ING)旗下金融市場首席拉美經濟學家蘭吉爾(Gustavo Ranel)說,「由於刺激規模不足,墨西哥經濟表現將比拉美其他經濟體還弱。」

自疫情襲擊墨西哥以來,歐布拉多政府僅撥款17億美元用於紓困,其中大部分是對個人及小型與微型企業提供貸款。相較下,巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的保守政府為幫助窮人度過難關,每月提供的援助就高達100億美元。

不過,相對保守的財政刺激政策確實已對墨國經濟帶來衝擊,根據IMF的預測,儘管出口表現穩健,但墨西哥今年全年經濟衰幅估計將達9%,遠大於巴西的萎縮5.8%。

