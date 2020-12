歐洲｜疫苗運送成新挑戰

英國搶頭香成為全球首個施打輝瑞疫苗的國家, 但也凸顯出疫苗被寄望是新冠肺炎剋星之際, 如何建立完善供應網將是抗疫的新挑戰。

英國政府12月2日火速批准使用美國輝瑞藥廠(Pfizer)與德國生技公司BioNTech聯手開發的新冠疫苗,8日就率全球之先施打,但其所面臨的物流考驗,也預示全球對抗新冠疫情下一階段的挑戰,就是疫苗如何安全有效運送。

輝瑞的比利時廠員工,將數千瓶疫苗裝箱保存在將近華氏零下100度的環境,放進加裝隔熱材料的特製貨櫃,貨櫃內還放置乾冰。卡車將裝有疫苗的貨櫃載往法國沿岸,再改換火車穿越英法海底隧道運抵英國。

世界各國及物流業者卯足全勁,準備迎接史無前例的挑戰,小心翼翼運送數百萬乃至數十億劑必須超低溫保存的新冠疫苗。基礎設施匱乏且治理不彰的地方,像是非洲國家,可以預見疫苗運送將嚴重延遲。即便是先進如英國,無協議脫歐的威脅逼近,載運疫苗的卡車恐卡在邊界動彈不得。

數據分析公司GlobalData傳染病和眼科學主管布林(Michael Breen)表示:「英國這個已開發國家人口稠密,有完善的醫療服務網,離疫苗產地不遠,作為測試疫苗運送流程的範本再理想不過。」

超低溫保存 挑戰艱鉅

輝瑞在比利時普爾斯(Puurs)的工廠幾個月前就開始量產疫苗,新冠疫苗必須保存在攝氏零下70度(華氏零下94度),以維持其完整性,疫苗運送因而成了艱鉅挑戰。輝瑞疫苗是西方幾支主要候選疫苗中,保存溫度最低的。

莫德納(Moderna)疫苗須在攝氏零下20度環境保存運送;牛津大學攜手英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)開發的疫苗則毋需到零下。

輝瑞疫苗每趟運送過程中,都會配備手機大小的裝置,具熱感器及GPS定位功能,以嚴格控制疫苗保存溫度,且防止偏離運送路線。

犯罪集團、駭客虎視眈眈

安全問題也是一大隱憂。國際刑警組織警告,不排除犯罪集團起了歹念,企圖劫走或竊取運送中的疫苗。美國跨國企業IBM的網路安全部門也在本月示警,駭客鎖定與「冷鏈」(cold chain)相關的企業或組織,「冷鏈」是疫苗供應鏈不可或缺的一環,確保疫苗保存在適當的溫度。

歐洲大陸有綿密的公路網絡,預料疫苗以卡車運送為主。但全球航空業受疫情重創,載客量雪崩式下跌之際,也摩拳擦掌想搶食載運疫苗大餅,已有航空公司改裝客機,拆掉座椅好供運送疫苗之用。

國際航空運輸協會(IATA)表示,以全世界78億人口每人打一劑疫苗計算,可以裝滿8,000架波音747貨機,更何況輝瑞和莫德納疫苗每人須施打二劑。一些物流業者指出,疫苗運送量確實很高,但要說對物流網絡帶來多大壓力言之過早。瑞士國際空港服務有限公司(Swissport International)駐比利時貨運服務執行長古威魯斯(Koen Gouweloose)表示:「最大的問題是,我們不知道究竟有多少疫苗要運送。」

不讓英國專美於前,美國食品藥物管理局(FDA)本月11日宣布,批准輝瑞疫苗的緊急使用授權,近日就開始施打。加拿大也不落人後,9日批准緊急使用輝瑞疫苗,成為繼英國之後,全球第二個對輝瑞疫苗亮綠燈的國家。

精句選粹

Fragile COVID-19 vaccine rolled out in the U.K. tests global supply network.



