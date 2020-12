歐洲｜「疫」外掃興的耶誕節

西班牙政府為了避免二度封鎖讓經濟受創更深, 在年終佳節嚴加監控社交距離, 而人民為了自保也只好捨棄傳統耶誕慶祝活動。

耶誕節是西方國家一年當中最重大的節日,而在天主教盛行的西班牙更是非同小可,每年從11月底一路歡慶到隔年1月初的三王節才算落幕。重視節慶傳統的西班牙人每到耶誕節總是帶著一家老小上街參與慶祝活動,例如馬德里市民每年耶誕節都要到英國宮百貨門口看人偶音樂表演來感受過節氣氛。

佳節熱鬧街景不再

然而,今年12月英國宮百貨牆上卻不見往年盛大裝飾的人偶燈光秀,只有單調的「耶誕快樂」霓虹燈字樣,讓顧客大失所望。除了招牌人偶秀缺席之外,許多傳統慶祝活動也因疫情而簡化甚至消失,例如明年1月西班牙各地的三王節遊行活動已多數宣布取消或改成虛擬遊行。

以往年終佳節馬德里隨處可見祝賀廣告,如今卻換成政府宣導防疫的冷酷警語,例如「家人團聚不戴口罩會讓阿嬤喪命」或「不守規定會害好友進加護病房」,讓原本滿心期待過節的民眾被潑一頭冷水。

馬德里市政府早在11月底黑色星期五前,就在市中心人潮聚集處架好路障,並派出大批警力監控街頭購物人潮。往年在主廣場舉辦的盛大耶誕市集,今年只剩零星幾個攤位且嚴格控管流量。

眼看出門在外處處受限,馬德里市民就算再怎麼期待耶誕節,如今大多也沒了興致。

與同居人在馬德里合夥經營美髮沙龍的雷瑟迪普瑞(David Henry Lesur Depret)表示:「今年我們打算留在馬德里,只有一位友人來和我們共度耶誕。我不想出外旅行也不想邀請其他人到家裡。」

雷瑟迪普瑞有個弟弟在法國,但他寧願讓弟弟獨自一人在異鄉過節也不想叫他回家。他表示:「他會很孤單,但至少這樣他能平安。」

許多西班牙人和雷瑟迪普瑞一樣,面對今年異常冷清的耶誕節雖然覺得掃興但也無可奈何,畢竟新冠肺炎至今已在西班牙奪走超過4.5萬條人命。

今年初第一波疫情爆發後,西班牙政府已實施長達六周的封城令,重創國內經濟。秋冬疫情再度惡化後,政府為了避免二度封城只好加強監控社交距離,除了實施宵禁之外也規定室內集會人數不得超過六人,甚至考慮在耶誕節及跨年夜規定凌晨1點後不得外出。

儘管政府近日宣布西班牙將在明年初開始施打疫苗,且14天累計新增確診病例已在11月底降至每十萬人276例,但衛生部長伊拉羅卡(Salvador Illa Roca)仍呼籲全民落實防疫工作。他表示:「我們了解大家經歷長達數月的禁令與損失後多少感到疲乏,但此刻還不能鬆懈。」

為了平安 放棄團聚

在馬德里皇家劇院旁開咖啡館的拉莫斯(Ana Ramos)也決定配合政府防疫政策,今年和丈夫、女兒及公公待在自家過節。她表示:「我們會試著出門散步,避免心情低落。今年我們將戴著口罩度過耶誕節。」

她自8月以來就沒再見過父母,但因父母所在的北部布爾戈斯(Burgos)正是最新疫情震央,因此她也放棄了探親念頭。她表示:「人必須正面思考,雖然有時很難辦到。我不預期今年耶誕節會見到父母,但至少他們平安也受到關懷,這樣就夠了。」

精句選粹

The loss of a beloved 15-minute puppet show is among traditions in the traditionally Catholic country being altered or even eliminated.



延伸閱讀