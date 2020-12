北美｜那斯達克推董事會革新

那斯達克(Nasdaq)向美國證交會(SEC)提案, 擬推動企業董事會成員組成多元化, 欲打破董事會清一色由白人男性主宰的情形,以反映美國的多元人口。

那斯達克交易所近日公布新規範,要求上市公司董事會必須達到性別多元最低門檻,否則必須公開說明董事會由男性主導的正當理由,是那斯達克女執行長佛里德曼(Adena Friedman)上任三年來致力推動的改革之一。

那斯達克交易所創立於1971年,是全球第一家電子股票交易所,多家全球知名科技巨擘在此掛牌交易,包括蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等。

力促企業性別多元化

佛里德曼身為全球主要交易所當中第一位女性執行長,自2017年上任以來便致力推動企業性別多元化改革。那斯達克集團除了美國之外也在許多歐洲國家經營交易所,讓她見識到歐洲上市企業在性別多元化的改革成果顯著,於是決定在美國拋磚引玉,藉由新規範來提高美國企業對這項議題的重視。

她在近日受訪時透露,這套新規範公布以來收到來自各方的大力支持,雖然也有少數人士質疑董事會種族及性別多元與公司財務表現沒有絕對關係,但她依舊相信性別多元是企業「環境、社會、公司治理(ESG)」三大原則中的重要一環。

佛里德曼表示,上市公司的主要經營目標無疑是為股東創造利益,但公司創造獲利回饋股東的過程與結果同等重要。她引述多項研究指出,董事會性別多元的上市公司通常財務表現較佳,風險管理比一般企業做得更好。

那斯達克新規範仍在等候美國證交會(SEC)審核通過,但佛里德曼表示即便日後政府核准新規範,也不至於有上市公司被迫下市,因為新規範讓上市公司有遵守或說明不同立場的選擇空間。

佛里德曼表示在這樣的彈性空間之下,上市公司多半會努力達到最低門檻,就算不遵守規範也能提出正當理由。她認為這樣才能呼應投資市場的最大原則,那就是資訊透明化,讓投資人了解上市公司董事會的組成份子,以及企業對性別多元改革的貢獻。

佛里德曼表示,那斯達克上市公司多半是總部位在加州的科技公司,而加州政府早已針對企業性別多元化實施嚴格法規,因此她相信那斯達克新規範對多數上市公司來說不難。

提案亦要求大部分在那斯達克上市的企業至少有兩名不同背景的董事,例如一名女性,一名少數族群或是同/雙性戀者等。企業若無法達到要求,必須提出解釋。外國企業和小型公司可擁有較大彈性,有兩名女性董事便能滿足規定。

有助提升財務績效

董事會多元化的目的不僅是追求公平,支持者表示,董事會成員背景愈豐富,愈能提升財務績效,最終能拉抬股價。董事會組成多元能帶來不同的意見與聲音,並且更能了解員工和客戶的想法。

那斯達克在提案中引述投資公司凱雷集團(Carlyle)的報告,後者調查其投資的公司發現,至少有兩名女董事的企業,每年獲利成長率至少比多元性不足的公司高出近12%。

美國商會支持那斯達克的提案,稱該計畫將加速董事會多元化的進展,而且是讓董事會更能代表消費者和員工的正面方法。

