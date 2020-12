歐洲｜耶誕假期不能滑雪

為了防範疫情擴散, 法國與義大利配合德國呼籲於耶誕期間關閉滑雪場, 但奧地利與瑞士擔憂觀光收入銳減不願配合。

耶誕滑雪旺季即將到來,但歐洲各國為了是否關閉滑雪場防疫而爭執不休。德國要求歐盟統一陣線關閉滑雪場,以避免新冠病毒跨境擴散,此呼籲獲得法國與義大利響應,但奧地利與瑞士不願配合,認為此舉恐導致觀光收入大降、經濟承受龐大損失。

德國疾呼 關閉滑雪場

德國近日疫情復燃,該國重啟全國性封鎖措施直到12月20日,甚至不排除延長至1月。總理梅克爾除了呼籲國內民眾耶誕期間減少出門外,更希望歐盟各國在1月10日前都不要開放滑雪場。

梅克爾表示:「滑雪季即將來臨,我們試著讓歐洲各國達成協議,看看是否能關閉所有滑雪場。」

回顧歐洲首波疫情爆發,原因便是滑雪場群聚導致病毒擴散所致。歐洲當時數百起確診個案,經追查感染源可回溯至奧地利伊施格爾(Ischgl)雪場。

伊施格爾及鄰近村莊每年冬天吸引高達50萬名遊客到訪,其中不乏名人與政治人物前來滑雪。奧地利本身疫情控制得並不好,11月17日實施第二次全國性封鎖措施,學校、餐廳、旅館與酒吧暫停開放直到12月6日。

但奧地利抗拒全歐關閉雪場的提議,主因在於觀光業占該國經濟產值的15%,貿然關閉滑雪場恐損失慘重。奧地利財政部發言人薩林斯(Felix Lamezan-Salins)表示:「若按照義大利建議,滑雪場最快自明年1月10日才開放,那我們每周會損失5億歐元的觀光收入。」

奧地利財長布盧梅爾(Gernot Blumel)指出,新冠疫情重創該國觀光業,若今年冬季要求他們配合關閉滑雪場的話,那歐盟應該補償這段期間損失的收入。布盧梅爾表示:「滑雪場關閉會令我們損失20億歐元,要我國配合的話,那這筆帳得算在歐盟頭上。」

奧地利促補償損失

不同於奧地利頑強抵抗,義大利表態願意配合關閉滑雪場,法國甚至祭出強制隔離滑雪返國者七天的手段。法國總理卡斯泰(Jean Castex)11月底時表示,該國滑雪場耶誕假日期間將不開放,新年期間則視疫情後續發展決定。

卡斯泰表示:「所有滑雪纜車與設施耶誕期間將停止運作,但歡迎大家到戶外走走,欣賞美景並呼吸新鮮空氣,酒吧、餐廳以外商店也會開放。」

義大利關閉滑雪場同樣承受龐大損失,程度不亞於奧地利,但該國基於防疫考量仍咬牙配合。該國預期,今年觀光收入將較去年的104億歐元暴跌70%,畢竟耶誕與新年期間滑雪觀光營收占比達三分之一。

若歐盟成員國耶誕期間全部關閉滑雪場,那受益最大的將是鄰近非會員國瑞士。瑞士最近疫情升溫,但政府執意開放滑雪場,堅稱只須落實防疫政策即可。

瑞士近日針對滑雪勝地實施嚴格防疫規定,包括維持排隊間距、減少纜車承載人數、強制配戴口罩,以及禁止滑雪後舉辦室內派對活動等。

