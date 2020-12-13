北美｜夏威夷開放觀光

旅遊旺季來臨， 夏威夷政府正試圖在提振一蹶不振的觀光業以及避免新一波新冠疫情來襲之間找到平衡。

面臨旅遊旺季到來，夏威夷政府10月起開始實行新鬆綁規定，如果美國觀光客在登機前三天能取得陰性核酸檢驗證明，入境後就可免除隔離14天規定。這項措施有助該島部分企業得以重新營運，許多人期盼12月的來臨能帶動遊客人數增加。

不過入秋後美國本土確診人數再度激增，也引發外界質疑夏威夷的重新開放能持續多久，且開放力道是否足以提振該州經濟。隨近來疫情大幅惡化，夏威夷政府又在日前改變規定，要求遊客抵達時一定要附上陰性檢驗證明，不過這項政策更動，對於一個多月前才開放旅遊業，希望藉此活絡當地經濟的夏威夷又再度造成打擊。

夏威夷經濟研究組織大學研究員拉柯斯（Sumner La Croix）指出，之前夏威夷政府要求遊客抵達前進行病毒測試或是抵達後進行14天隔離的做法，進行得相當順利。但鑒於疫情在歐美各國捲土重來，夏威夷政府再度緊縮規定已使旅遊業蒙上不確定陰影。

不過夏威夷州長伊藝豐（David Ige）也強調：「我們目前增加這項安全措施，是為了因應在美國大陸與全球新冠確診病例激增。」

根據約翰霍普金斯大學的統計數據顯示，最近幾周夏威夷每日平均確診人數與一個月前大致相同。相較之下，美國本土平均每天約有10萬名新增病例。

10月失業率 全美最高

夏威夷是目前美國因為疫情，導致經濟遭到重創最嚴重的幾個地區之一。根據美國勞工部的統計資料顯示，夏威夷10月份失業率攀升到14.3％，躋身全美各州最高。

相對嚴格的新冠病毒預防措施，加上夏威夷必須藉由飛機才能抵達的事實，讓該島今夏旅遊旺季陷入慘澹困境。由於許多遊客仍舊擔心搭機可能遭遇染疫的風險，使得夏威夷旅遊業在短期間難以回復到往昔榮景。

官方數據指出，疫情爆發前，每日到夏威夷觀光的遊客平均有3萬人，不過在疫情擴散到夏威夷，並迫使該地區政府對遊客進行強制隔離後，遊客人數就掉到只剩下幾千人。

開放時機可能過晚

雖然數月後，夏威夷政府有心透過重啟旅遊業來活絡當地經濟，不過開放時機也可能過晚。根據Island Business Management顧問公司在9月進行的調查指出，約有41％受訪企業預期2020年的營收可能下滑至不到去年的一半。逾1／3受訪者則提到他們在支付租金、人事與營運成本已出現重大困難。

總部位於檀香山、專門在度假村設立零售商店的ABC Stores，在疫情爆發初期只保留在夏威夷65處度假村的20個地點進行營運。儘管之後其他分店陸續重啟營運，但旗下約1千名員工中，仍有高達2／3還在持續放無薪假

ABC Stores執行長柯莎莎（Paul Kosasa）表示，分店重開與通知員工回來工作約需兩周時間。他擔憂如果旅遊業再度不見起色，他恐將被迫再度關店。

拉柯斯指出，雖然目前夏威夷的當務之急是重啟觀光業，不過在同時政府也要說服遊客，讓他們相信來此度假是相對安全的環境。至於當地民眾也不會認為這些遊客來此會帶來病毒。

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Hawaii treads gingerly to revive tourism.

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