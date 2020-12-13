北美｜美龍蝦銷歐免關稅

歐盟議會11月底表決通過與美國 達成的一項小型貿易協議， 其中美國龍蝦外銷歐盟將取得免關稅的優惠。

2020年感恩節美國緬因州龍蝦產業收到一份大禮，未來銷往歐洲的龍蝦不用被課徵關稅。

歐盟議會在感恩節當天通過一項與美國的小型貿易協議，其中包括取消對美國龍蝦的進口關稅。法案獲得638票贊成，45票反對，另有11票棄權，通過後貿易協議得以生效。

這同時也是20多年來歐美談成的第一份關稅減免貿易協議，同時也適用於所有世界貿易組織（WTO）的貿易夥伴。

歐盟向美釋善意



根據該項貿易協議，由27個國家組成的歐盟未來五年將取消美國龍蝦8％的進口關稅，同時將致力於讓免關稅成為永久性的措施。

2017年美國龍蝦銷往歐盟的出口額約1.11億美元，之後美歐兩大貿易夥伴的緊張關係加劇，而歐盟又與加拿大簽訂貿易協定允許其龍蝦免進入關稅，美國對歐盟的龍蝦出口因此驟降。

歐盟議員蘭吉（Bernd Lange）說：「我們已經看到緬因州龍蝦需求因此下降了50％，情況顯然非常嚴重。所以，現在我們才會提案允許美國龍蝦進入歐盟可以免關稅。」

根據貿易協議，美國則同意將對約1.6億美元的歐貨削減一半的關稅，其中包括一些預製食品、水晶玻璃器皿與打火機。關稅減免將追溯至8月1日。

不過，剛批准的這項協議僅涵蓋跨大西洋歐美貿易的一小部分，但歐盟希望它具有一定的象徵意涵。

對於已經飽受新冠肺炎疫情衝擊的龍蝦業尤其如此，因為產業欠缺的就是好消息。而對於與美國川普政府始終呈現高度緊張關係的歐盟來說，釋出善意反正也不會有任何損失。

蘭吉表示：「雙方的共識其實比歧異來得多，這項法案就是一種表態，這不單單是關乎龍蝦業，還代表大家要合作，而不是對抗。」

美龍蝦業寒冬將過

龍蝦公司老闆納多（Stephanie Nadeau）表示，產業真正需要的是確保能夠在不被加徵關稅下能將龍蝦外銷至其他國家，緬因州的業者看好拜登上台後能做出此一承諾。

納多說，「我們最怕的就是不確定，在出現貿易戰的情況下，會打多久就是個很大的不確定性，營運大受影響，業者難以生存。」

以對中國的龍蝦出口為例，在川普政府升高對中國的貿易戰後，龍蝦外銷就呈現墜崖，由於中國對美國龍蝦加徵報復性關稅，2019年上半年美國龍蝦出口就暴跌超過80％。

2020年夏天，川普指示美國農業部向龍蝦漁民提供經濟援助，以彌補中國關稅造成的收入損失。川普政府之後還與中國談成了一項新協議，後者同意恢復採購美國龍蝦。

SeafoodNews.com創辦人暨長期產業分析師薩克頓（John Sackton）指出，拜登當選下任美國總統代表的是為產業帶來穩定的契機。

薩克頓說：「我認為拜登在全力對抗疫情後可以讓老百姓生活回復常軌，這對於美國各個產業非常有利，市場失序混沌不明畢竟是龍蝦產業的大敵。」

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