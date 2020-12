歐洲｜比利時購物要預約？

比利時的非必要商店於12月重新開門, 但限制嚴格,商家擔心耶誕購物旺季會大受影響, 提出購物採預約制的建議。

歐洲多國因疫情復發二次封城,比利時的非必要商店於12月1日才重新開門,但限制嚴格,但顧客必須獨自一人採購,除非是陪伴未成年人或者需要協助的人,而且只能待在店裡30分鐘。比利時商家於是提議,12月起民眾可以先預約採買購物。

鑑於新冠肺炎疫情復燃,比利時政府10月底再次下令封城,非必要商店關閉六周,不過12月是零售業銷售旺季,商家希望當局能審慎放寬防疫規定。

為避免採購人潮群聚,商家提出預約購物的建議,顧客可透過線上或電話預約時段,在店內安安靜靜選購,而且能保持必要的社交距離。

創業家組織Unizo的范艾許(Danny Van Assche)指出,12月是商家一年當中最重要的月份。但他表示,即便遠距銷售能讓業績回溫,營業額及服務還是不及正常水準,「那就是必須盡快採取行動的原因。」

時尚商店聯合會ModeUnie的德朗赫(Isolde Delanghe)附和指出:「12月的時尚交易通常占每年營業額的10%。我們已經錯過秋季假期的銷售旺季,要是再錯過12月,營運會非常艱困。」

此外短期內比利時民眾可能會到鄰近國家採購,Unizo的范艾許說:「壓力真的很大,我們眼睜睜看著鄰國的商店全開了。」

比利時貿易暨服務協會(Comeos)也提出警告,要是政府不趕緊讓商家恢復營業,比利時恐面臨一波倒閉潮。Comeos代表比利時18個產業,雇用40萬員工,占國內生產毛額(GDP)11.2%。

Comeos執行長米歇爾(Dominique Michel)上月24日表示,「倘若政府再不做出允許店家重新開門的決定,比利時人只好跑到國外消費,與其說比利時是關店之島,還不如說是倒店之島。」

米歇爾做此聲明,係因法國宣布商家11月28日解封可重新開張的緣故。他說:「荷蘭、德國、法國和盧森堡的商店全都恢復營業,比利時現在卻還是關店之島。」

米歇爾另提到,數據顯示每三個比利時家庭就有一個,每年跨境到鄰國採買的次數不下九次,比利時商家因此年年少賺10億歐元,這還是在爆發新冠疫情之前。

餐廳、酒吧 持續關閉中

比利時當局似乎聽到業界呼聲,諮詢委員會在上月27日決議,准許非必要商店自12月1日起恢復營業,但仍須嚴守基本的防疫規定,包括洗手、保持社交距離及戴口罩。餐廳與酒吧則仍保持關閉。



每個購物時段僅開放一位成人個別採購,盡可能限制隨行的18歲以下青少年人數,上店家採買次數應保持在最低限度,每次不超過30分鐘。店家門口須提供乾洗手,每位顧客入內前得先消毒雙手。



至於耶誕節期間,還是得繼續遵守社交接觸規定,午夜至清晨5時的宵禁令依然有效。此外仍禁止集會,也嚴禁販售及施放煙火。

