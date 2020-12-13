歐洲｜比利時購物要預約？

比利時的非必要商店於12月重新開門， 但限制嚴格，商家擔心耶誕購物旺季會大受影響， 提出購物採預約制的建議。

歐洲多國因疫情復發二次封城，比利時的非必要商店於12月1日才重新開門，但限制嚴格，但顧客必須獨自一人採購，除非是陪伴未成年人或者需要協助的人，而且只能待在店裡30分鐘。比利時商家於是提議，12月起民眾可以先預約採買購物。

鑑於新冠肺炎疫情復燃，比利時政府10月底再次下令封城，非必要商店關閉六周，不過12月是零售業銷售旺季，商家希望當局能審慎放寬防疫規定。

避免採購人潮群聚



為避免採購人潮群聚，商家提出預約購物的建議，顧客可透過線上或電話預約時段，在店內安安靜靜選購，而且能保持必要的社交距離。

創業家組織Unizo的范艾許（Danny Van Assche）指出，12月是商家一年當中最重要的月份。但他表示，即便遠距銷售能讓業績回溫，營業額及服務還是不及正常水準，「那就是必須盡快採取行動的原因。」

時尚商店聯合會ModeUnie的德朗赫（Isolde Delanghe）附和指出：「12月的時尚交易通常占每年營業額的10％。我們已經錯過秋季假期的銷售旺季，要是再錯過12月，營運會非常艱困。」

此外短期內比利時民眾可能會到鄰近國家採購，Unizo的范艾許說：「壓力真的很大，我們眼睜睜看著鄰國的商店全開了。」

比利時貿易暨服務協會（Comeos）也提出警告，要是政府不趕緊讓商家恢復營業，比利時恐面臨一波倒閉潮。Comeos代表比利時18個產業，雇用40萬員工，占國內生產毛額（GDP）11.2％。

Comeos執行長米歇爾（Dominique Michel）上月24日表示，「倘若政府再不做出允許店家重新開門的決定，比利時人只好跑到國外消費，與其說比利時是關店之島，還不如說是倒店之島。」

米歇爾做此聲明，係因法國宣布商家11月28日解封可重新開張的緣故。他說：「荷蘭、德國、法國和盧森堡的商店全都恢復營業，比利時現在卻還是關店之島。」

米歇爾另提到，數據顯示每三個比利時家庭就有一個，每年跨境到鄰國採買的次數不下九次，比利時商家因此年年少賺10億歐元，這還是在爆發新冠疫情之前。

餐廳、酒吧 持續關閉中

比利時當局似乎聽到業界呼聲，諮詢委員會在上月27日決議，准許非必要商店自12月1日起恢復營業，但仍須嚴守基本的防疫規定，包括洗手、保持社交距離及戴口罩。餐廳與酒吧則仍保持關閉。



每個購物時段僅開放一位成人個別採購，盡可能限制隨行的18歲以下青少年人數，上店家採買次數應保持在最低限度，每次不超過30分鐘。店家門口須提供乾洗手，每位顧客入內前得先消毒雙手。



至於耶誕節期間，還是得繼續遵守社交接觸規定，午夜至清晨5時的宵禁令依然有效。此外仍禁止集會，也嚴禁販售及施放煙火。

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Belgium’s different federations for retail, entrepreneurs and traders are demanding that the authorities look at options to make shopping by appointment possible in December.



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