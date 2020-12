非洲｜剛果終結伊波拉疫情

剛果對抗伊波拉病毒超過兩年後終於成功終結疫情, 令外界看好創新疫苗保存技術沿用到新冠肺炎疫情, 化解非洲疫苗分配問題。

剛果對抗伊波拉病毒超過兩年後終於成功終結疫情,令外界看好創新疫苗保存技術沿用到新冠肺炎疫情,化解非洲疫苗分配問題。

世界衛生組織(WHO)在11月中宣布,剛果民主共和國(DRC)西北部的赤道省(Equateur)已連續42天未新增伊波拉確診病例,宣告剛果順利終結伊波拉疫情。這項消息對剛果及非洲來說相當振奮人心,因為過去兩年多來剛果籠罩在伊波拉疫情之下,今年初又爆發新冠肺炎疫情,害剛果政府蠟燭兩頭燒。

據WHO統計,伊波拉確診病例當中有多達三分之二死亡,死亡率遠勝過新冠肺炎。伊波拉病毒自1976年首度被科學家發現後,便在非洲各國流竄。2014至2016年更在西非引爆史上最大規模疫情,造成超過1萬人喪命。

防疫過程 困難重重

剛果第一波疫情在兩年多年前爆發,當時疫情震央位在東部的北基伍省(North Kivu),截至今年6月為止一共造成超過2千人死亡。正當東部疫情趨緩之際,西北部赤道省疫情急速惡化,自今年6月以來約有120人確診,並有55人死亡。

西北部疫情之所以棘手,是因為感染地區大多位在交通不便的雨林地帶,許多村莊只能經由搭船或直升機才能抵達,且當地也缺乏電信基礎設備,導致通訊不良難以掌握疫情資訊,再加上疫情期間剛果醫護人員不滿薪資低廉而發動罷工,種種因素皆阻礙防疫進度。

即便各方條件不足,剛果依舊讓偏遠地區超過4萬名居民接種伊波拉疫苗,是終結疫情的主因。

WHO非洲地區主任莫堤(Matshidiso Moeti)表示:「剛果成功在偏遠地區擊敗全球最危險病原,證明科學與團結能激發各種可能性,尤其是能將伊波拉疫苗保存在超低溫狀態的創新技術,可望協助非洲取得新冠肺炎疫苗。」

他也表示:「同時對抗伊波拉與新冠肺炎疫情著實不易,但我們在伊波拉疫情中累積的專業經驗可望沿用到其他疫情,也能凸顯投資緊急對策及當地醫療資源的重要性。」

採用創新技術保存疫苗

近日歐美各大藥廠新冠肺炎疫苗研發頻傳捷報,但在各國期盼疫苗即將問世之際,非洲各國卻擔心缺乏冷鏈物流技術將阻礙當地疫苗普及。以輝瑞(Pfizer)新冠肺炎疫苗為例,施打前必須全程保存在攝氏-70度的超低溫裝置內;莫德納(Moderna)研發的疫苗保存溫度也需要維持在攝氏-20度。

剛果成功終結伊波拉疫情讓非洲其他國家重拾信心,因為剛果採用的創新技術能在缺乏電力的偏鄉保存疫苗。目前市面上多數疫苗保存箱在斷電情況下,只能以超低溫保存疫苗10至16小時,但剛果引進中國澳柯瑪研發的ARKTEK保存箱,能在斷電情況下保存疫苗長達一周時間。

除了運用創新技術讓疫苗普及之外,剛果政府也落實社交距離限制及接觸史追蹤,並和剛果共和國密切合作,成功防止疫情蔓延至鄰國。國際紅十字會剛果秘書長卡西希(Jacques Katshishi)表示:「終結伊波拉疫情是項偉大成就,但如今我們面臨下一個挑戰,那就是維持現況。」

精句選粹

“The technology used to keep the Ebola vaccine at super-cold temperatures will be helpful when bringing a Covid-19 vaccine to Africa.”

