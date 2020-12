東南亞｜馬國手套工廠爆疫情

頂級手套的馬來西亞廠因大量工人感染新冠肺炎而影響生產, 公司預期供應短缺可能推升醫用手套價格上漲。

全球最大醫用手套製造商頂級手套(Top Glove)11月中因馬來西亞工廠出現數千工人感染新冠肺炎而被迫關閉部分廠房。儘管這導致手套供應受影響,但由於其占全球供應量約四分之一而難被取代,不但訂單沒有被取消,甚至手套價格可能因供應減少而上漲。

馬來西亞的頂級手套自11月17日來,在吉隆坡外圍地區巴生的20座工廠,因將近3,000名工人接受檢驗結果為陽性而分階段暫時關閉,同地區的另外八座廠房仍然運作,但產能持續低於20%,工人被嚴密監控和隔離。

頂級手套在馬國、泰國、越南和中國合計有47座工廠,雇用約1.6萬名工人。其中36座工廠專門生產橡膠手套,每年共生產約900億雙,供應195個國家逾2,000個客戶。這次在巴生受影響的28座廠房占頂級手套整體橡膠手套產量約一半。

公司表示約6,000名工人受監控,並有數千工人持續接受檢驗。

頂級手套在巴生的廠房和工人宿舍所在地,是馬國新冠肺炎疫情重災區之一。頂級手套在11月25日透過視訊會議方式舉行記者會當天,巴生累計確診4,036例,當中大部分病例為頂級手套的工人。當天全國累計確診5萬9,817例。

馬國疫情持續擴散



馬國單日新增確診數在11月24日達2,188例創新高,雖然到25日時已大減至970例,但接下來馬國疫情仍持續擴散,迄12月6日止累計確診數已上升至7萬2,694例,累計死亡382人。

頂級手套執行董事長林偉財在25日記者會上表示,其公司做為全球重大醫用手套供應商,供應情況將肯定會受到一定影響,但這也可能令手套價格因供應減少而上漲。

該公司總經理李金謀在同一記者會上強調,迄11月25日止沒有客戶取消訂單。在這段供應短缺的期間內,公司會優先出貨給醫院和必須運作的政府部門。他有信心供應短缺問題將很快得到解決。

公司估計其部分訂單的出貨時間會延後兩周到四周之間,其迄2021年8月底止會計年度銷售目標會因此減少3%。

林偉財強調,就算有客戶取消訂單,占公司整體訂單量也只會是很少數。之前在全球需求持續增加的帶動下,該公司的橡膠手套出口金額,過去十年來複合年均增長率9.4%。

由於巴生疫情嚴重,讓人擔心該公司的當地廠房持續運作下,所生產的醫用手套可能有污染問題。

對於外界的憂慮,林偉財強調當地廠房的生產線完全自動化,手套會經過高溫殺死新冠病毒,而且工廠裡的工人不會直接接觸到所生產的手套。

頂級手套股價重摔

儘管頂級手套高層不斷對外信心喊話,但市場對其前景仍有疑慮,其股價在12月7日收6.6馬幣。從10月19日收9.6馬幣創新高後開始拉回到現在,已累計下跌逾三成。光11月份就下跌約17%。

由於輝瑞等多家藥廠陸續宣布其新冠肺炎疫苗有效性達九成或以上,並可望短期內就能陸續上市,讓外界看好能控制疫情,使各國醫療系統壓力將持續下降,從而減少包括橡膠手套等醫療物資需求,勢必影響頂級手套的業績表現。

專家認為頂級手套迄明年8月底的本年度業績表現是好是壞,全視乎疫情的變化而定。

