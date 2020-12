日本振興國旅奏效 花愈多補助額愈高

新冠肺炎導致觀光、餐飲業景氣低迷, 於是日本政府實施了振興國內消費的「Go To活動」。 「Go To Travel」率先於7月22日開始實施。

10月24日,京都市東山區天氣晴朗。清水寺前的斜坡上排滿了小客車,穿著和服的年輕人正愉快地散步。貫穿京都市鬧區的四條通,以及京都高島屋等百貨公司及商店也都很熱鬧,街上擠得水洩不通。利用「Go To Travel」來到京都市的26歲女性驚訝地表示:「這還是我第一次看到這麼多人來京都。」她說,利用補助和折價券,實際住宿費「1天大約只要2,000日圓而已」。

Go TO活動救觀光

為提振觀光、餐飲業,日本政府實施振興國內消費的「Go To活動」。「Go To Travel」率先於7月22日開始實施,政府補貼相當於50%的旅行費,35%直接打折,15%則是發放可在餐飲和購物使用的地區共通優惠券。

截至11月15日,享受折扣的住宿客總計5,260萬人次。預算為1兆3,500億元,目前大約使用了一成。

另外,10月起開始實施「Go To Eat」,販售餐券以及網路訂位可累積點數的優惠。23天內約有1,535萬人使用網路訂位,點數贈送約137億日圓,已使用了預算的二成以上(點數預算約616億日圓)。

那麼,具體來說「Go To活動」到底帶來了多少促進消費的效果呢?JCB與Nowcast利用信用卡交易紀錄所計算出的消費動向指數「JCB消費NOW」顯示出,以套裝行程計算的旅遊類,10月前半比去年同期多了15%。即使扣掉去年因消費稅提高而導致的消費減少,「Go To Travel」的效果也很明顯。

花愈多 補助額 愈 高

遭受新冠肺炎正面衝擊的企業,業績也出現回復。大和總研的鈴木雄大郎表示,旅遊讓整體企業的經常利益提升3.4兆日圓。如果只算住宿業,則是1.5兆日圓,可彌補今年上半年赤字。

雖然達到了預期的效果,但也出現必須面對的問題和危害。「Go To Travel」不是補助固定金額,而是補助35%,也就是說住宿費用越高,補助額就越多,因此較多人選擇高價住宿設施。京都市觀光協會表示:「平價住宿設施表示並沒有感受到效果」。野村總合研究所的木內登英認為,高所得者會使用高價住宿設施,因此政策效果容易出現落差。

此外,促進觀光也可能招致新冠肺炎感染規模擴大。實際上,日本國內感染者人數確實正在增加。原本東京都因為疫情嚴重不包含在適用區域內,從10月1日起也開始發放補助旅遊費用15%的折價券。不過,11月底大阪與札幌因疫情升溫被暫時排除在適用地區外。

政府最初預定「Go To Travel」實施到2021年1月底,12月時決議延長到明年6月,以涵蓋4、5月的黃金周長假,但同時也縮小使用範圍,不以觀光為主要目的的旅遊商品從11月6日起不算在範圍內。

另一方面,大和總研的鈴木雄大郎表示:「效果越大,就越讓人擔心活動結束後需求會大幅減少。如果要延長活動,也許應該設法讓需求的減少速度變得緩和,例如把35%的補助額逐漸降低等」。

總結來說,「Go To活動」作為「止血措施」是及格的,但是到了明年活動結束前,觀光產業是否能自行回復,就要看新冠肺炎災難是否平息了。

