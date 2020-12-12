日本振興國旅奏效 花愈多補助額愈高

新冠肺炎導致觀光、餐飲業景氣低迷， 於是日本政府實施了振興國內消費的「Go To活動」。 「Go To Travel」率先於7月22日開始實施。

10月24日，京都市東山區天氣晴朗。清水寺前的斜坡上排滿了小客車，穿著和服的年輕人正愉快地散步。貫穿京都市鬧區的四條通，以及京都高島屋等百貨公司及商店也都很熱鬧，街上擠得水洩不通。利用「Go To Travel」來到京都市的26歲女性驚訝地表示：「這還是我第一次看到這麼多人來京都。」她說，利用補助和折價券，實際住宿費「1天大約只要2,000日圓而已」。

Go TO活動救觀光

為提振觀光、餐飲業，日本政府實施振興國內消費的「Go To活動」。「Go To Travel」率先於7月22日開始實施，政府補貼相當於50％的旅行費，35％直接打折，15％則是發放可在餐飲和購物使用的地區共通優惠券。

截至11月15日，享受折扣的住宿客總計5,260萬人次。預算為1兆3,500億元，目前大約使用了一成。

另外，10月起開始實施「Go To Eat」，販售餐券以及網路訂位可累積點數的優惠。23天內約有1,535萬人使用網路訂位，點數贈送約137億日圓，已使用了預算的二成以上（點數預算約616億日圓）。

那麼，具體來說「Go To活動」到底帶來了多少促進消費的效果呢？JCB與Nowcast利用信用卡交易紀錄所計算出的消費動向指數「JCB消費NOW」顯示出，以套裝行程計算的旅遊類，10月前半比去年同期多了15％。即使扣掉去年因消費稅提高而導致的消費減少，「Go To Travel」的效果也很明顯。

花愈多 補助額 愈 高

遭受新冠肺炎正面衝擊的企業，業績也出現回復。大和總研的鈴木雄大郎表示，旅遊讓整體企業的經常利益提升3.4兆日圓。如果只算住宿業，則是1.5兆日圓，可彌補今年上半年赤字。

雖然達到了預期的效果，但也出現必須面對的問題和危害。「Go To Travel」不是補助固定金額，而是補助35％，也就是說住宿費用越高，補助額就越多，因此較多人選擇高價住宿設施。京都市觀光協會表示：「平價住宿設施表示並沒有感受到效果」。野村總合研究所的木內登英認為，高所得者會使用高價住宿設施，因此政策效果容易出現落差。

此外，促進觀光也可能招致新冠肺炎感染規模擴大。實際上，日本國內感染者人數確實正在增加。原本東京都因為疫情嚴重不包含在適用區域內，從10月1日起也開始發放補助旅遊費用15％的折價券。不過，11月底大阪與札幌因疫情升溫被暫時排除在適用地區外。

政府最初預定「Go To Travel」實施到2021年1月底，12月時決議延長到明年6月，以涵蓋4、5月的黃金周長假，但同時也縮小使用範圍，不以觀光為主要目的的旅遊商品從11月6日起不算在範圍內。

另一方面，大和總研的鈴木雄大郎表示：「效果越大，就越讓人擔心活動結束後需求會大幅減少。如果要延長活動，也許應該設法讓需求的減少速度變得緩和，例如把35％的補助額逐漸降低等」。

總結來說，「Go To活動」作為「止血措施」是及格的，但是到了明年活動結束前，觀光產業是否能自行回復，就要看新冠肺炎災難是否平息了。

精句選粹

Japan to suspend Go to Travel campaign in cities where coronavirus cases are surging.Sapporo and Osaka are now removed temporarily from the travel subsidy program.

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