南美｜海外版川普的命運

被視為是全球民粹主義領導者的美國總統川普, 在11月總統大選落敗,但民粹主義浪潮並不會因此止息, 2022年全球多國將舉行大選,才是民粹主義備受考驗的一年。

美國總統川普在11月大選連任失利,雖然為巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)在內的民粹派領袖帶來沉重打擊,不過這不代表美國或全球的民粹主義浪潮將開始消退。巴西,法國與匈牙利都將在2022年舉行大選,屆時才是民粹主義見真章的時刻。

民粹主義未受疫情影響

此外,新冠肺炎疫情橫掃全球,卻未見動搖全球民粹主義。土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的支持率,雖一度下滑,不過後來又回升至以往水準,而菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)與波索納洛的支持率,甚至攀升至新高紀錄。

哈佛大學甘迺迪政府學院(Kennedy School of Government)比較政治學家諾里斯(Pippa Norris)表示,民粹主義運動是長時間文化轉變,即便被視為是民粹主義全球領導人的川普在大選落敗,也不代表民粹主義會在短時間內消聲匿跡。

諾里斯表示,現行的民粹主義是一連串重大事件所引起,例如2007年至2008年的全球金融危機、2015年大批難民湧入歐洲,導致許多反移民的歐洲民粹主義政黨順利拿下國會席次。

諾里斯說:「接著還有2016年中的英國脫歐公投,如果歐洲沒有經歷難民危機,我認為脫歐公投可能是另一個結果。」諾里斯指出:「值得注意的是,川普同時是民粹主義興起期間的因與果。歐洲的民粹意識早已崛起。」

巴西版川普波索納洛有意在2022年投入總統大選,格外不樂見川普打輸選戰。顧問機構BrazilWorks主管朗杰文(Mark Langevin)表示,川普輸掉大選明顯讓波索納洛感到煩憂,因為這很可能影響到他在2年後競選連任。

波索納洛改走親民路線

不過朗杰文觀察發現,波索納洛似乎已經找到因應之道。他降低公開讚揚川普的頻率,並接納團隊意見收斂言行,不再表現得像川普那麼激進。

巴西通訊部長法瑞亞(Fabio Faria)說服波索納洛,減少對媒體發言,並走訪全國各地,拉近與民眾的距離。波索納洛在視察行程中雖然沒有發表重大言論,但被拍到與當地政客一起品嚐巴西傳統小吃,有效提升民眾對他的好感度。

2022年才是考驗民粹主義的一年,除了巴西,法國與匈牙利都將舉行大選。法國2022年的總統大選可能是中間派的現任總統馬克宏(Emmanuel Macron),對決極右派領袖雷朋(Marine Le Pen)。匈牙利下次國會大選將證明,選民是否持續支持總理奧班(Viktor Orban)的民粹主義、反移民和疑歐路線。

此外,美國也是觀察民粹主義的重要舞台,美國選民未來在期中選舉究竟會進一步支持拜登,或是賦予共和黨更多權力。共和黨可能不會輕易放棄川普為其注入的民粹形象。

