大陸｜追趕智慧時代的老人

2020年初爆發新冠肺炎疫情，造成大陸老人面臨掃「健康碼」難、就醫難、支付難等問題。 在考驗著老人持續學習能力的同時， 如何幫助老人逾越「數位鴻溝」已成為時下社會的一道考題。

中國互聯網絡信息中心稍早發表報告顯示，截至6月，大陸網路使用者規模達到9.4億，其中，60歲以上的族群僅占10.3％。此一數據意味著很多老人尚未接觸網路，更別提享受數位經濟所帶來的紅利。

近期網路流傳一段影片，片中一位老人冒雨去繳交醫療保險費，卻被櫃台人員告知不收現金，只能使用行動支付。影片中老人的滿臉愁容，凸顯在大陸逐步進入智慧時代的背景下，老人的日常生活卻更加不便，此現象不僅引發網友熱議，也引來大陸高層重視。

老人數位鴻溝待解決



人民日報海外版報導，大陸國務院辦公廳稍後即推出方案（下稱方案），聚焦老人日常生活中所涉及的交通、就醫、消費等七類頻繁事項與服務情境，提出20條具體措施要求，幫助老人更好地適應並融入智慧社會。

對此，中國人口學會副會長、中國人民大學副校長杜鵬表示，方案為解決老人面臨的「數位鴻溝」問題建立起長效機制。更重要的是，方案體現智慧化社會建設的一個基本原則，那就是要以人民為中心。

近年來，大陸多個單位拒收現金的爭議頻傳。方案提出，保留傳統金融服務方式。任何單位和個人不得以格式條款、通知、聲明、告示等方式拒收現金。

另外，在防疫期間，健康碼發揮重要作用，但同時也對一些老人造成困擾。因有些老人不會在手機上操作健康碼，而遭到禁止進入多處公共場所。對此，大陸官方要求各地不得將健康碼作為人員通行的唯一憑證，對老人等族群可採取憑有效身份證件登記等，作為輔助行程證明等替代措施。

大陸國家發改委秘書長趙辰昕表示，要幫助老人跨過數位鴻溝，概括地說，就是「兩條腿」走路，在社會發展進步的過程中，要有一個傳統服務方式與智慧化服務創新並行的階段。大陸國家統計局數據顯示，截至2019年底，大陸60歲以上人口約2.54億人，占總人口的18.1％。另據大陸民政部預測，到「十四五」期末，大陸將進入「中度老齡化」社會，60歲以上老年人口規模將達到3億人。在此一背景下，如何因應老人的生活需求，成為社會關注的大事。

老人機新商機



在智慧化適老產品與服務方面，近年來龐大的老人族群吸引愈來愈多的產品，以及服務進入老人消費市場。2020年「雙11」電商購物節期間，大螢幕、大字體、大音量的老人機銷量激增。11月11日凌晨短短半小時內，京東電商平台的手機銷量大增，其中，以「老人機」為關鍵字的手機成交額年增185％。

值得注意的是，華為、小米等品牌的部分型號手機，還特別為老人設計簡易模式。在此模式下，手機首頁會預設微信、電話、天氣等最常用的功能圖示，如此一來，老人就不容易按錯按鍵。而針對老人視力衰退等狀況，老人機還內建讀出電話號碼、唸出簡訊等功能。

另外，為優化老人叫車交通服務，方案提出，保持巡遊計程車的揮手叫車服務，而電話叫車服務則要提高電話接線率。引導網路叫車平台公司優化叫車軟體，增設「一鍵叫車」功能，並鼓勵提供電話叫車服務，對老人訂單優先派車。

中國老齡產業協會會長曾琦表示，未來智慧化養老產品與服務，應充分考量到老年族群的消費習慣與消費特點，推出更多價格親民的產品。

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