大陸｜險企、網企瘋搶人才

儘管螞蟻集團上市遇阻，但大陸金融科技的發展仍不可逆， 金融與科技業者瘋搶人才， 其中又以險企中國平安與網企字節跳動的招攬與吸引力度最大。

懂科技懂程式真的太吃香，工程師的春天仍在延續，除了資金雄厚的科技業者、近年如日中天的網路巨頭之外，職場上另一大陣容也開始狂挖IT人才，給薪絲毫不手軟的金融鉅子因為金融科技風口，向這些資訊專家、工程師們遞出橄欖枝。

金融科技專才最熱門

當前大陸發展金融科技主要分為兩股勢力，一部分是老牌金融業者，從自有的金融體系開始改良科技架構與服務，如中國平安便是其中的佼佼者。另一部分則是科技巨頭跨行金融，當中主要以握有數據優勢的網路業者為主，藉由創新的科技模式與數據應用，打造較當下更方便、使用體驗更佳的服務給民眾。

該狀況下，也能發現不僅工程師搶手，許多沒有金融基因的科技公司也紛紛挖角金融人才，甚至收購相關的企業來取得牌照、人才。在大陸金融科技行業這幾年的人才競爭下，流動趨勢漸漸明朗，保險機構、網路公司逐漸成為這些人才的最佳下家，而中國平安、字節跳動又各為其中代表。

據零壹智庫和脈脈研究院聯合發表的「2020金融科技人才流動趨勢報告」，金融業已經是網路人才轉行首選地，保險業成為這些人才最熱門的下家，超越銀行、金融資訊諮詢服務等，在2020上半年轉行金融的網路人才中，保險就占23.7％。

有趣的是，這種跨行裡的一些案例並不是因為金融科技風口而出現。界面新聞報導，部分人士進入保險業的主因是賺得高薪資的可能性增加，畢竟在保險行業裡，只要業務能力足夠，就有機會掙得比其他產業高管更多的薪資，而對部分職場強人、資深人士來說，一方面可以體驗轉換跑道、重新鍛鍊自己的感覺，另一方面也能藉由既有人脈來打下賣保險基礎。

但轉行保險的現象一直存在，如今總體人數卻大增，一定程度上與金融科技的帶動息息相關。例如險企中國平安是當前大陸轉型金融科技最成功的傳統金融機構，而2020上半年網路人才轉行的前五大金融機構裡，平安體系公司就占其三，中國平安、平安普惠、平安銀行合計就吸收了當中的7.9％。

技術研發職缺需求大

至於金融人才轉行的方向，主要也流向了網路產業。報告顯示，2020上半年轉行的金融人才中，42.1％流向IT網路，而其餘行業占比均不到10％。有趣的是，上述金融人才最多的流向職位種類是研發。

搶奪金融人才的網路企業中也出現巨頭，獨角獸字節跳動在期間囊括8.2％的金融人才，力壓深厚兩座大山騰訊（4.5％）、阿里巴巴（4.3％）。脈脈數據指出，自2018年起，字節跳動已經超越騰訊與阿里，成為金融科技人才最優先考慮的去向。

數據還顯示，技術研發類職缺是當前金融科技人才需求最大的缺口，人數還超過排名第二的法務、合規與風控類型職缺。而薪資最高昂的則是數據分析類、風控類以及客戶端開發類人才，獲得薪酬均為人民幣2.5萬元。

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