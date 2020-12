東北亞｜韓國法檢大亂鬥

一份由「法務與檢察改革委員會」提出一份改革建議方案, 剝奪了檢察總長的調查權,卻強化了法務部長的調查權, 進一步在韓國上演了一齣由法務部長與檢察總長主演的「法檢大亂鬥」劇碼。

一切的引爆點,是今年7月隸屬於韓國法務部的「法務與檢察改革委員會」提出一份改革建議方案。

這份改革建議方案的核心內容是,取消韓國檢察總長對調查案件的調查指揮權,原屬檢察總長的調查指揮權,則下放到全國各地的高檢察長的手中,檢察總長從此只能指揮高檢察長。

改革建議淪為個人鬥爭

但是,在檢察總長被削權的同時,法務部長的調查指揮對象,卻從過去只對檢察總長變成對全國各高檢察長。也就是說,依據改革建議方案,以後檢察總長無權對調查案件行使指揮權,但是,法務部長反而可以透過高檢察長進行指揮並介入調查工作。

於是,立即引爆韓國政壇、輿論的嘩然,直指是法務、檢察系統的「大亂鬥」,檢察院內部更是看法一致的認定,這是法務部長秋美愛為了架空檢察總長尹錫悅職權,而使出的招術。

會將司法、檢察的改革建議方案,導引為是秋美愛與尹錫悅的個人之爭,是因為秋、尹兩人長期不合,不合的原因已不可考,但是不合到韓國司法、政治,乃至於輿論界眾所周知的程度,已經到了「只要睜開眼睛,就會看到他們倆人(指秋與尹)不合的臉孔」。

然而,事情並沒有因為提出改革建議方案而結束,10月時,秋美愛對尹錫悅發動第二波攻擊,秋美愛下令要求檢方徹查一切與尹錫悅有關的案件。這對尹錫悅而言,感受應該頗為諷刺,當初他是因為帶頭調查前朝的兩位前任總統李明博、朴槿惠,而在文在寅政府中平步青雲,如今卻被執政當局「圍攻」。

只是,秋美愛的攻擊,意外推升了尹錫悅的政治聲量。11月時,尹錫悅成為「最熱門的總統候選人」,高居民調的首位,這也是韓國憲政史上從未有過的現象,就是現任檢察總長是民調支持率最高的總統候選人。

韓國政壇人士分析認為,尹錫悅的出線,顯示了韓國民眾對文在寅政府的極度不滿。

文在寅因房屋政策、前後兩任法務部長子女享特權疑雲等民調直線跌落的當頭,秋美愛「鬥」尹錫悅,不論正當與否,都引發民眾的不滿,進而投射到尹的民調支持率上,將尹錫悅視為是可與文在寅政府對抗的人物。

秋美愛打破憲政史紀錄

在這樣的情境中,秋美愛再度推波助瀾,先是酸尹錫悅不如辭職,搞政治去,緊接著法務部對外放話,不排除對尹錫悅進行「面對面」的當面監察,對現任檢察總長進行當面監察,在韓國是是前所未有的事,因為一旦展開當面監察工作,檢察總長就會被迫暫停職務,無異於逼尹辭職。

也因此,一開始政壇對「當面監察」一事,都視為是放話罷了,沒想到,秋美愛打破了韓國憲政史的紀錄,真的對尹錫悅展開當面監察,尹也因此被「停職調查」。

尹被停職調查,立即在檢察系統炸了鍋,檢察院的檢察官們集體發出聲明,反對法務部對尹錫悅進行停職調查,也同聲指秋美愛的這項決定是「政治暴舉」。被停職的尹錫悅,則已向韓國大檢察庭提起行政訴訟。這場「法檢大亂鬥」,看來還將持續一陣子。

精句選粹

Yoon immediately called her action “illegal” and “unjust” and said he would start a legal process to counter it.

延伸閱讀