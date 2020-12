非洲｜肯亞醫護人員大罷工

非洲新冠肺炎確診人數衝破2百萬人, 肯亞政府警告第二波疫情爆發, 但在醫療資源匱乏連醫護人員都性命不保的情況下,非洲人只能自救。

11月中肯亞一名醫生死於新冠肺炎,只因加護病房沒有多餘床位讓他及時獲得適當治療,況且他也負擔不起昂貴的治療費用。醫院裡其他忙進忙出的醫護人員在惋惜之餘也自身難保,因為許多人連防護衣都沒有,但依舊得冒險照護新冠肺炎病患。

非洲疾病管制預防中心在11月19日公布,非洲新冠肺炎確診人數已衝破2百萬人,並在11月底達到213萬人,死亡人數也超過五萬人。該中心主任肯卡松(John Nkengasong)表示:「我們不能鬆懈,一旦鬆懈將使前十個月的努力功虧一簣。」

疫苗價格 負擔不起



雖然歐美大型藥廠研發的新冠肺炎疫苗陸續在近日傳捷報,估計不久就能核准上市,但對非洲而言依舊遙不可及。

肯卡松表示輝瑞疫苗必須在攝氏負70度的超低溫度保存,光是這點就會造成全球分配失衡,因為高收入國家有足夠設備取得疫苗。

當年伊波拉病毒肆虐時非洲雖建立了攝氏負70度的疫苗保存設備,但肯卡松表示這些設備大多在西非,並未普及全非洲。相較於輝瑞疫苗,莫德納(Moderna)疫苗的保存溫度為攝氏負20度,對非洲來說門檻較低,但價格依舊是個問題。

近日調查顯示非洲11國有81%的人民願意接種疫苗,接受度高於歐美,但對絕大多數非洲人而言,就算他們希望接種疫苗也無濟於事,因為政府連支撐醫療體系的經費都沒有,豈能奢望疫苗?

近日疫情惡化的肯亞光是在11月14日當周周末,就有四名醫生因新冠肺炎而死亡,且全國至今已有十名醫生及20名護理人員因此喪命。目前還健在的醫護人員也沒有防護工具可用,還得自行組織社團在網路上募資購買防護衣及口罩,這股怒火引爆全國醫護人員罷工抗爭。

醫護環境 政府忽視

肯亞醫療人員、藥師及牙醫工會秘書長瓦忠達(Chibanzi Mwachonda)認為政府忽視才是造成醫護人員喪命的元凶。

肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)在11月初出席專為聯合國官員及各國外交人員所建造的新醫院落成典禮,看在人民眼中盡是諷刺,因為一般民眾去公立醫院求醫卻被拒之門外。

瓦忠達表示:「醫生不該因此犧牲性命。醫生不會參與這場對抗新冠肺炎的自殺行動。」加入工會的7,200名醫護人員自12月起展開全國罷工。

肯亞衛生部長卡哥威(Mutahi Kagwe)雖對11月中去世的四名醫生表示遺憾,但依舊堅持肯亞國民健保不給付新冠肺炎確診病患的掛號費及醫藥費。

肯亞政治抗爭人士萬基(Boniface Mwangi)表示:「政府讓人民處於自動導航狀態,放任大家自生自滅。政府沒興趣減緩疫情,只在乎公投通過修憲來鞏固權力。」

肯亞新冠肺炎確診病例至今突破七萬人,雖然與埃及、摩洛哥等非洲國家比起來相對輕微,但過去四周以來單日新增確診病例暴增34%。眼看疫情加速惡化,肯亞政府還為2022年大選及公投而四處舉辦宣傳活動,不顧群聚感染風險。

