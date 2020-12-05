南美｜委內瑞拉資產爭奪戰

委國反對派領袖暨美國承認的合法總統瓜伊多， 正與海外債權人展開一場資產爭奪戰。

破產的委內瑞拉馬杜洛（Nicolas Maduro）政權積欠龐大債務，債權人透過司法途徑，欲取得委國的海外資產作為賠償，委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）正與債權人大打資產爭奪戰，致保衛這筆重建國家的資金。

委內瑞拉強人查維茲（Hugo Chavez）和接班人馬杜洛掌權20年，委國的經濟持續惡化，政府無力償還欠款，債權人於是將目標轉向委國價值數百億美元的海外資產，包括位在美國休士頓的煉油廠西特哥（Citgo）、存放在英國央行（BoE）的金條、紐約的銀行帳戶，以及佛羅里達南部的房地產和飛機等。

債權人在美國和歐洲法院與委國打官司，然而多數歐美政府不承認馬杜洛政權，而是把瓜伊多視為是委國的合法總統。欠債不還的雖然是馬杜洛，但保護海外資產的重責大任卻落在瓜伊多肩上。

美國在2019年1月承認瓜伊多是委內瑞拉的合法總統後，瓜伊多的責任不僅是重振民主，還有保護國家的海外資產。

流亡美國、協助為瓜伊多團隊拿回委國海外資產的特羅科尼斯（Javier Troconis）表示，這些資產包括曾經是國家擁有的合法事業和帳戶，以及藏在海外的盜竊資金和大型資產，例如大型噴射機、直昇機，再到貪腐官員拿公款購買的邁阿密豪宅。

重建國家 海外資產輸不起

瓜伊多的計畫是推翻馬杜洛政權，再利用海外資產重建國家。若沒有這些資產作為後盾，將嚴重削弱瓜伊多重振委內瑞拉的能力。

然而，近期的法院裁決大多是債權人獲勝，而且財務緊迫的瓜伊多已經快要沒有錢打官司。

雪上加霜的是，有別於現任總統川普對委國採取強硬政策，外界預期美國下一屆總統拜登對委國的立場可能較為緩和。專家預估拜登將會繼續支持瓜伊多，但目前仍不清楚拜登是否會鼎力相助。

曾協助瓜伊多保護海外資產的赫南德茲（Jose Ignacio Hernandez）表示，委國反對派領袖的法律團隊選擇不與債權持有人和解，而是預期在川普內閣的援助下，待馬杜洛倒台時將在法院力抗債權人，問題是馬杜洛政權至今仍屹立不搖。

歐美多國對委內瑞拉實施一連串制裁將近兩年，但馬杜洛還是挺過日益嚴苛的制裁措施，依舊大權在握。

美國想助盟友 陷兩難

關注委國海外資產議題的美國杜克大學（Duke University）法學院教授古拉蒂（Mitu Gulati）表示，瓜伊多的處境愈來愈艱難，我們不清楚反對派是否最終能夠掌權。

經濟學家暨美國聖母大學（University of Notre Dame）客座教授羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）表示，委內瑞拉的資產保衛戰讓美國陷入兩難處境，美國有意援助盟友，但又不想干預美國投資人提出的訴訟。

曾擔任委內瑞拉國會經濟顧問的羅德里奎茲坦言：「我不認為美國會無限期保護瓜伊多政府對海外資產的所有權。」

精句選粹

Foes of the Maduro regime try to protect Citgo, gold and other property, with the changeover in U.S. administrations complicating efforts.



延伸閱讀