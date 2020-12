南美｜委內瑞拉資產爭奪戰

委國反對派領袖暨美國承認的合法總統瓜伊多, 正與海外債權人展開一場資產爭奪戰。

破產的委內瑞拉馬杜洛(Nicolas Maduro)政權積欠龐大債務,債權人透過司法途徑,欲取得委國的海外資產作為賠償,委內瑞拉反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido)正與債權人大打資產爭奪戰,致保衛這筆重建國家的資金。

委內瑞拉強人查維茲(Hugo Chavez)和接班人馬杜洛掌權20年,委國的經濟持續惡化,政府無力償還欠款,債權人於是將目標轉向委國價值數百億美元的海外資產,包括位在美國休士頓的煉油廠西特哥(Citgo)、存放在英國央行(BoE)的金條、紐約的銀行帳戶,以及佛羅里達南部的房地產和飛機等。

債權人在美國和歐洲法院與委國打官司,然而多數歐美政府不承認馬杜洛政權,而是把瓜伊多視為是委國的合法總統。欠債不還的雖然是馬杜洛,但保護海外資產的重責大任卻落在瓜伊多肩上。

美國在2019年1月承認瓜伊多是委內瑞拉的合法總統後,瓜伊多的責任不僅是重振民主,還有保護國家的海外資產。

流亡美國、協助為瓜伊多團隊拿回委國海外資產的特羅科尼斯(Javier Troconis)表示,這些資產包括曾經是國家擁有的合法事業和帳戶,以及藏在海外的盜竊資金和大型資產,例如大型噴射機、直昇機,再到貪腐官員拿公款購買的邁阿密豪宅。

重建國家 海外資產輸不起

瓜伊多的計畫是推翻馬杜洛政權,再利用海外資產重建國家。若沒有這些資產作為後盾,將嚴重削弱瓜伊多重振委內瑞拉的能力。

然而,近期的法院裁決大多是債權人獲勝,而且財務緊迫的瓜伊多已經快要沒有錢打官司。

雪上加霜的是,有別於現任總統川普對委國採取強硬政策,外界預期美國下一屆總統拜登對委國的立場可能較為緩和。專家預估拜登將會繼續支持瓜伊多,但目前仍不清楚拜登是否會鼎力相助。

曾協助瓜伊多保護海外資產的赫南德茲(Jose Ignacio Hernandez)表示,委國反對派領袖的法律團隊選擇不與債權持有人和解,而是預期在川普內閣的援助下,待馬杜洛倒台時將在法院力抗債權人,問題是馬杜洛政權至今仍屹立不搖。

歐美多國對委內瑞拉實施一連串制裁將近兩年,但馬杜洛還是挺過日益嚴苛的制裁措施,依舊大權在握。

美國想助盟友 陷兩難

關注委國海外資產議題的美國杜克大學(Duke University)法學院教授古拉蒂(Mitu Gulati)表示,瓜伊多的處境愈來愈艱難,我們不清楚反對派是否最終能夠掌權。

經濟學家暨美國聖母大學(University of Notre Dame)客座教授羅德里奎茲(Francisco Rodriguez)表示,委內瑞拉的資產保衛戰讓美國陷入兩難處境,美國有意援助盟友,但又不想干預美國投資人提出的訴訟。

曾擔任委內瑞拉國會經濟顧問的羅德里奎茲坦言:「我不認為美國會無限期保護瓜伊多政府對海外資產的所有權。」

