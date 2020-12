北美｜美國電商神速發展

新冠疫情正加速美國民眾擁抱電子商務的腳步。 外界認為,即使疫情有朝一日結束, 不過該趨勢預料仍將長久持續下去。

莫勒絲(Brooke Mallers)最近在網路上購買一輛二手車,她還透過線上採購日常用品與醫生進行遠距醫療。她表示,即使有一天新冠疫情宣告結束,網購習慣仍會持續下去。

這名住在科羅拉多州Boulder的58歲退休投資人說:「我不確定是否未來還會再度透過汽車經銷商買車。」她指出,由於在網路購物的經驗如此新鮮與方便,很難再回到過去到實體店進行採購的模式。

根據顧問公司麥肯錫最近發布的一份調查顯示,受到疫情影響,約有四分之三民眾嘗試進行線上購物,當中有超過半數聲稱,儘管有一天疫情結束,他們依舊會持續這樣的購物行為。

該調查還指出,拜疫情所賜,原本在美國要花十年才能讓電商融入生活的過程,如今只要花費三個月時間。

封鎖措施、社交距離與其他疫情危機引發的效應,迫使許多消費者轉向線上採購、醫療看診、上瑜珈課程與使用家教服務。麥肯錫資深合夥人之一的盧瓦蒂(Brian Ruwadi)聲稱,過去從未接觸電商的消費者,如今發現「它還蠻實用的」。

這項趨勢轉變也促使企業加快電商發展腳步。盧瓦蒂解釋,消費者與企業兩方都開始改變他們既有的購物與營運模式,並進而推升電商不論在質或量上都有重大進步。

Calvin Klein與Tommy Hilfiger母公司PVH總裁拉爾森(Stefan Larsson)認為:「消費者不會再回到疫情前的購物模式。」他說:「他們將邁向新常態。」

企業擴大數位領域投資

將在明年接掌PVH執行長的拉爾森還補充,為因應電商趨勢興起,公司正擴大對數位領域的投資,包括建立新的數據系統與倉儲等。

有些企業因能快速適應電商轉型,反令業務有新一波的強勁成長。但也有些因錯過時機而陷入不振或失敗的處境,這也反映出美國經濟正呈現K型的復甦模式。

然而該模式的贏家包括線上零售商、服務提供業者、科技公司與專為網購提供送貨的公司。Peloton Interactive公司表示,拜居家健身設備商機帶動,今年第三季營收激增兩倍多到7.579億美元。

至於輸家則是無法因應轉型的業者,像是許多餐飲業者與小型店家。今年上半年美國零售店關閉的家數創下歷史新高,預計今年全年將改寫破產與清算家數最高紀錄。

電商銷售占比大幅攀升

根據商務部的統計顯示,今年第二季電商占美國零售銷售額比重已從去年同期的10.8%攀升到16.1%。

例如梅西百貨的電商業務,如今就高占總銷售額的約43%,大幅超出疫情前的25%。為因應需求上升,該百貨業者還將計畫與谷歌合作,強化搜尋引擎效果與增加線上下單的24小時送貨服務。

精句選粹

Consumers try new ways to get health care, buy vehicles, eat and work out as the pandemic shakes up habits.

延伸閱讀