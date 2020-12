北美｜美國衛生紙之亂再起

美國爆發第二波新冠疫情, 民眾再度掀起搶買民生物資的熱潮, 衛生紙最先被搶購一空。

如果你住在美國,下次去Target或沃爾瑪時,別指望買到衛生紙。 隨著疫情再度升溫和實施封鎖,不論是店面還是網路上對紙類產品和其他民生必需品的需求都暴高,尤其是必不可少的捲筒衛生紙。

疫情復燃 掀恐慌消費

社群媒體則是瘋傳民眾搶購下,賣場貨架空無一物的照片,以及民眾拜託留一些給其他消費者購買的呼籲。

有人就在推特上發文說,「擺放衛生紙的走道已經空蕩蕩!各位,3月的搶購熱潮噩夢又捲土重來。」

另一人推文表示,「我是一家雜貨店的經理,今天我看到推車都是堆滿衛生紙,甚至都快滿出來。看在上帝的份上,請停止此一搶購的行為。立即。」

回想到疫情初期爆發的民眾恐慌性購買與囤貨的噩夢,部分商家因此對搶購熱門商品再度祭出數量限購令。

沃爾瑪執行長麥克米倫(Doug McMillon)在最近一次季度財報發布會上指出:「衛生紙之亂確實與新冠肺炎疫情的確診病例有關,在危機處理上,我們做的會比上半年還要好,不過以一個整體供應鏈來說,部分地區依然有供不應求的壓力。」

沃爾瑪(Walmart)美國地區執行長佛納(John Furner)表示,「缺貨壓力最大的產品是衛生紙和清潔用品。」

民生物資 賣場優先補貨

Target指出,它正在與各門市、物流中心和供應商進行協調,以確保嬰兒用品、食品和非處方藥等民生物資「在整個供應鏈中快速運行,同時優先補貨」。

Target還針對衛生紙、消毒濕紙巾、多功能噴霧清潔劑和手套等部分主要用品,必要時將實施購買限制。

Target在一份聲明中指出:「我們將根據情況調整限額,並請所有顧客依據當前實際需求進行購買,以便讓更多家庭也能夠買到他們需要產品。」

這是美國時隔8個月後再度出現民眾瘋狂囤積物資現象,主因在於新冠肺炎爆發第二波疫情,且還比第一波更加嚴重,每日新增確診病例屢創新高,部分州正在實施新的封鎖措施,以控制疫情進一步擴散。

不過,供應鏈專家說,與第一波民眾囤積物資潮相較,這一次廠商有充足的準備時間,並採取多項新措施,以因應突然暴增的需求。

美國消費者品牌協會總裁暨執行長佛里曼(Geoff Freeman)指出,「毫無疑問,產業如今當然比疫情剛爆發時還要聰明,市場需求已連續8個月呈現雙位數的成長,廠商的營運早就據此進行調整,我們預估此一需求高成長的情況短期不會改變。」

麻州阿默斯特大學艾森堡管理學院的經營管理學教授納格尼(Anna Nagurney)表示,爆發第二波疫情後若嚴重衝擊勞工供應鏈,加上冬季來臨也會對運輸端的供應鏈帶來壓力,民生物資的確有可能出現短缺的問題。

納格尼進一步指出,最近一項民意調查發現,超過一半的美國人表示他們已經或打算囤積食物和其他民生必需品。假如感染人數持續飆高,民眾搶購囤積物品的熱潮還會加劇。

她說:「從某種角度來說,這類購買行為可以為家庭成員提供一定程度的安全感。」

