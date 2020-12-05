歐洲｜北歐抗疫模範生

芬蘭與挪威實施嚴格的邊境管制， 但放寬內部防疫限制，盡量維持人民正常生活， 兩國新冠肺炎感染率及死亡率反倒是西方國家中最低。

歐美為秋季復燃的疫情重啟封鎖措施，非必要商店及學校再度關閉，甚至大範圍實施宵禁，民眾為重回禁足生活叫苦連天。惟獨芬蘭和挪威這兩個北歐國家，沒有實施嚴厲的防疫限制，依然成功控制住疫情，這兩個國家是怎麼辦到的？

歐洲二度封鎖之際，芬蘭與挪威的經濟社會活動大多保持常態，這兩國的新冠肺炎感染率及死亡率竟是西方世界最低，防疫成效足以媲美亞洲國家。

截至11月30日止，芬蘭染疫總數近2.5萬、病故數399人，每100萬人有4,493人感染、72人死亡；挪威染疫總數近3.6萬、病故數328人，每100萬人有6,588人感染、60人死亡。全球疫情最慘的美國，確診數破千萬、死亡數超過27萬，每100萬人有逾4.1萬人感染、823人死亡。

邊境管制 杜絕病毒

芬蘭和挪威繳出漂亮的防疫成績單，歸功於它們在3月短暫實施封城後，改為加強邊境管制，強制外來旅客接受病毒檢測與隔離。

造訪挪威的旅客須提出新冠病毒陰性檢測證明，入境後要入住合格的旅館隔離十天，違者會面臨高額罰金或被驅逐出境。

反觀歐洲其他地區，歷經春季嚴格的封鎖措施後，感染人數確實下降，但隨著多數歐陸國家重開邊境，大批夏季遊客穿梭邊界醞釀新一波疫情。即便歐洲政府因應二次疫情重新祭出嚴苛的防疫限制，邊界大致上仍維持開放。

芬蘭衛生安全部門主管薩米南（Mika Salminen）指出，早一步停止國際旅客入境，呼籲芬蘭人勿出國旅行，是芬蘭防疫成功的基石。自今年5月到8月，芬蘭航空旅行大減95％，逾94％芬蘭人都選在自家國內度假。

防疫計畫 朝野有共識

這兩個防疫模範生的北歐國家還有一勝出之處，就是它們的防疫計畫獲朝野一致認同，長時間施行下來幾乎沒什麼變動，避免掉其他歐洲國家防疫規定朝令夕改引發的混亂。

此外這兩國能追蹤到大部分新增新冠病毒病例的源頭，就連防疫表現在歐洲大國中數一數二的德國都自嘆不如，德國有75％病例找不到源頭。

芬蘭衛生部門發言人里奇特（Vivikka Richt）表示，芬蘭550萬居民將近半數都用了政府的新冠病毒接觸者追蹤app，使用率居歐洲之冠，他們遵守防疫規定的比例超過八成。

他說：「政府制定防疫規定保護我們，我們不會像其他國家的人那樣上街抗議。」他指的是歐美屢有不滿防疫措施的示威活動。挪威衛生部長霍伊（Bent Hoie）指出，信賴政府及人民互信，是挪威毋須嚴格封鎖也能止住疫情關鍵。

芬蘭劇院主管卡柯尼恩（Katja Kahkonen）表示：「這裡的生活比起大多數國家正常多了。」她家的新戲在社交距離規範下首演，芬蘭當局規定，音樂會、劇院的入場觀眾及餐廳用餐客人都要減半。

演出結束後卡柯尼恩與同事上義大利餐館吃飯，附近的酒吧還舉行搖滾演唱會，這樣的場景如今在大部分歐洲國家難以想像。

挪威與芬蘭防疫有方也帶來經濟紅利。據國際貨幣基金（IMF）預估，今年挪威和芬蘭的GDP各自萎縮2.8％、4％，比起西班牙萎縮12.8％、英法萎縮9.8％要好太多。

精句選粹

Nordic nations used brief lockdown,tight border controls to post lowest rates in West.

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