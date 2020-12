歐洲｜英國綠色工業革命

即將在明年舉辦聯合國氣候峰會的英國, 日前發表野心勃勃的綠色革命計畫, 下令2030年禁止汽柴油新車銷售。

英國首相強生(Boris Johnson)下令2030年起禁售汽油與柴油車,同時將宣布發展電動車技術、核能、碳捕集等共計十大重點計畫。強生強調這是英國的「綠色工業革命」,承諾將投注120億英鎊(160億美元)對抗氣候變遷,創造25萬個綠能相關工作機會。

英國原訂於2020年舉行聯合國氣候峰會(COP26),因疫情而延後至明年,訂於蘇格蘭格拉斯哥舉辦,此會被視為是自2015年巴黎協議以來對抗氣候變遷最重要的一輪協商。

英國也致力展現減碳決心,2019年訂立2050年達到零碳排,成七大工業國(G7)第一個設下此目標的國家。

強生決心 推綠能英國

強生表示,政府將投入的120億英鎊的資金,預計將帶動民間投資的三倍規模,十年內創造25萬個高技術綠能職缺。

英國政府預計2030年前英國境內禁售全新的汽、柴油車和貨車,比原定時程提前十年,至於油電混合新車仍可銷售,則到2035年才全面禁止。

值得注意的是,英政府打算投入13億英鎊擴展電動車充電站,提撥5.82億英鎊作為發放電動車買家補貼的預算,藉此吸引更多人改用電動車。

在朝向潔淨能源的競賽中,英國目前僅落後於挪威,後者已規訂自2025年起禁售燃油車。儘管英國車廠曾提及要達到此目標的挑戰極大,但政府相信技術轉型將迫使車廠更具競爭力。

強生提出綠色工業革命十大重點計畫如下:

一、離岸風電:目標生產足夠的離岸風電為英國家庭供應電力,目標2030年發電量將成長四倍至達40GW,創造6萬工作機會。

二、氫能:「低碳」的氫能在2030年將用於工業、交通和家用,同時在2030年以前發展第一個以氫能供應暖氣和烹飪的城鎮。

三、核能:推動核能作為潔淨發電來源,包括提撥經費建造大型核電廠和小型先進反應爐,預估帶來1萬個工作機會。這些規劃包括興建大型核能發電廠,可能落腳於沙福郡(Suffolk)的Sizewell,此外還擬設立先進的小型核能反應爐,估計將使Rolls-Royce等企業增聘1萬人。

十年後 禁售汽柴油車

四、電動車:2030年將禁售汽柴油新車,加速轉換至電動車,同時提供購車補助以及投資充電站基礎設備。

五、打造騎單車與走路成為更具吸引力的方式,投資零排放的大眾運輸。

六、零排放飛機和更環保的航運:支持飛機和航運零排放的研發計畫。

七、讓住宅與學校、醫院等公共建築更加環保、溫暖且更具能源效率,包括設立2028年以前、每年安裝60萬熱泵(Heat Pump)的目標,此為低耗電的家用暖氣裝置。

八、碳捕集:開發領先全球的捕捉和儲存有害氣體技術,目標在2030年清除1,000萬噸二氧化碳。

九、保護及保留自然環境,規劃每年種植3萬公頃樹林。

十、創新與金融:開發先進技術,讓倫敦成為全球綠色金融中心。

強生在聲明中強調,十點計畫將創造、支持和保護數十萬個工作機會,向2050年零排碳的目標邁進。

精句選粹

Ban on new petrol and diesel cars in UK from 2030 under PM’s green plan.

延伸閱讀