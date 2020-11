北美｜美國口罩荒再起

儘管美國口罩等防護用具的產量大開,但隨著新冠疫情復燃染疫數創高, N95口罩供給再陷吃緊, 部分醫療人員被迫重複使用口罩。

美國新冠肺炎確診數又見激增,口罩生產線雖早已加大產能,仍追不上醫療院所的需求及囤積速度,N95醫療口罩的供給再度拉警報。

全美防護裝備的供給已見改善,不像新冠疫情爆發的前幾個月那麼吃緊,但部分醫療保健服務機構的N95口罩庫存量,依然低於主管機關建議的水位。

即便防護用具製造商提高產能,多家醫療機構的口罩仍須採配給且重複使用。美國部分州的衛生部門預期,口罩供給恐愈來愈吃緊。

美國新冠肺炎確診病例飆升,讓各州N95口罩儲備量再度拉警報。以密西根州為例,近三分之二的醫療體系通報,多種防護裝備的供給撐不到3周,該州衛生部門建議要有90天供給量。

醫療院所 急需N95口罩

不只密西根州,全美多處地方的N95口罩供不應求。新墨西哥州表示,由於近幾周來感染新冠肺炎的病患激增,近九成醫療院所根據緊急指導原則重複使用口罩。

懷俄明州衛生部門表示,一旦住院人數進一步攀升,醫院將恢復重複使用N95口罩的緊急措施。蒙大拿州公共衛生部門發言人艾貝爾特(Jon Ebelt)說:「我們預期口罩的需求增加,供給再度出現緊繃。」

醫療民生用品大廠3M今年在美國的N95口罩月產量將近1億個,是新冠疫情爆發前的四倍有餘。生產空氣清淨機的漢威聯合(Honeywell International),在美國本土的N95口罩月產量2,000萬個。其他公司每月的N95口罩產量起碼多出2,000萬個,但製造業者表示還是不敷所需。

3M透露,該公司與聯邦機構合作,將口罩優先提供給疫情熱區,而非讓無立即需求的州囤積。政府官員不僅僅要對抗當前的疫情,也未雨綢繆為下一波可能來襲的疫情預做準備,3M執行長羅曼(Mike Roman)指出,口罩需求料會一路旺到2021年之後。

拉斯維加斯N95口罩製造商Pandemic Solutions今年才開始投產,營運經理米加哥斯(Will Mijangos)表示,曾經短短兩周內訂單暴量成長40%,下單量從以往的3萬個擴大到10萬個。

認證耗時 口罩商卻步

美國國家職業安全衛生研究所(NIOSH)指出,他們今年新認證20家N95口罩及類似產品製造商,Pandemic Solutions便是其中一家。部分甫加入防疫陣線的生產商表示,等待認證的時間過長,製作口罩所需的設備遲遲無法到位,讓一些有意投入口罩生產的製造業者望之卻步。

德州奧斯汀創業家阿姆布拉斯特(Lloyd Armbrust)籌到500萬美元生產口罩,另外又透過線上群眾外包(crowdsourcing)募資100萬美元,以發送口罩給出資者並讓他們分享利潤為條件,他自稱已賣800萬美元的外科口罩。

今年春夏疫情猖獗時,美國多州及醫院的N95口罩嚴重短缺,只好向中國採購類似N95的KN95口罩。超過3,500家中國製造商在美國登記販售口罩,但多數KN95口罩的品質不合標準,美國食品藥物管理局(FDA)10月表示,不會再核准KN95製造商供貨給醫院。

紐澤西州和紐約州日前頒布緊急措施,規定醫院須有90天份的N95口罩及其他防護用具的供應量。加州9月通過法案,要求2023年之前醫院有45天的口罩儲備量。

