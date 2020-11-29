大陸｜自行車躍疫後新星

隨著新冠肺炎疫情在2020年秋後有捲土重來之勢， 令歐美市場對自行車的需求進一步升溫， 帶動中國自行車持續迎來出貨熱潮。

「共享單車」暴起暴落曾經衝擊中國自行車業界，然而新冠肺炎2020年席捲全球後，消費者出行觀念朝向「健康綠色」轉變，尤其今秋疫情再次升溫，讓中國自行車出口持續保持高增長。市場也對2020年中國的外貿出口流行著這樣的段子：「2月的口罩，3月的額溫槍，4月的熔噴布，5月的頭盔（安全帽），6月的自行車。」

出口歐美 「疫」外高成長

澎湃新聞網報導，近日中國自行車協會舉辦的「2020中國自行車產業大會」傳出，2020年中國自行車行業營收將突破人民幣（下同）3,600億元，年增長達10％，對歐美、東南亞等海外市場出口保持高增長。這個成績相較因疫情與貿易戰干擾而衰退停滯的多數行業，顯得難能可貴。

統計資料顯示，2020年1至9月，中國自行車、電動自行車及零組件出口額為50.93億美元，年增6.8％。其中，自行車出口4,166.3萬輛，年增3.9％，出口額24.34億美元，增長12％；電動自行車出口119.7萬輛，年增5.2％，出口額4.7億美元，增長2.7％。

報導指出，疫情讓自行車、電動自行車成為許多人短程出行的首選，全球各地掀起購買熱潮，歐美需求更是大增。以美國市場來說，上半年中國自行車對美出口達611.6萬輛，年增8.4％，優於市場預期，第三季增長力度更進一步轉強。

歐洲也不遑多讓，歐洲自行車工業聯合會主席布切爾指出，僅從零組件來看，2016年歐洲從中國進口的自行車和電動自行車零組件總值約10億歐元，2019年增至15億歐元，預計2020年將逼近20億歐元。

時近年底，海外自行車訂單更隨著疫情復來急增，讓中國業者忙得不可開交。中國自行車龍頭－上海鳳凰高管透露：「隨著海外疫情的蔓延，目前我們在手的訂單已經排到2021年7月。」

同樣以出口業務為主的易路達車業（天津）董事長李卿說：「今年6～9月自行車的訂單量相較去年提高了十倍，交易額是去年同期的13倍多。」他提到，目前公司訂單已經排到2021年4月，由於趕工數量龐大，公司工人除了每晚得加班到10點多，還得在當地尋找其他工廠代工。

由於出口爆量，下半年大陸各地自行車新註冊家數大增。天眼查披露數據顯示，2020年7月至10月，大陸新增註冊自行車生產企業分別為1.85萬家、1.55萬家、1.57萬家、1.10萬家，反映出業者趁勢「搶錢」的心理。

趁勢強化國際競爭力

不過，業界專家呼籲，海外需求帶動中國自行車出口業績固然可喜，但業者應趁機提升在國際市場布局與競爭力，特別是被視為新趨勢的電動自行車。中國輕工業聯合會會長張崇和表示，中國自行車行業產業鏈廣、市場規模大、全球化程度高，業者應把握歐美等大量進口中國自行車的新機遇，以及「一帶一路」沿線市場需求的新趨勢。

廣東省自行車電動車行業協會會長劉春生指出，目前自行車變速車系統仍是「卡脖子」技術，另外，當前電動自行車前景看佳，鋰電池需求在2022年或將較2019年增長三倍多，業者應在此時鞏固技術陣地，增強研發投入。

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