北美｜郊區獨棟屋租金飆

在美國民眾爭相逃離疫情肆虐的大都會,轉而湧入郊區居住之際, 專門從事獨棟屋租賃業務的大型不動產投資公司, 也以十多年來最快速度調漲租金。

儘管受疫情重創,導致上千萬美國民眾因無法按時繳交房租,隨時都可能遭到房東驅逐的命運,不過被Invitation Homes與American Homes 4 Rent等大型不動產投資公司鎖定為主要房客來源的六位數高收入者,卻絲毫不受影響。

郊區一屋難求

這些不動產投資業者在郊區擁有的數十萬戶獨棟房屋出租率目前攀升到歷史新高,另外按期繳付房租的比率也來到歷史高點。這些有錢的房客寧可接受租金調漲也不願搬遷出去。至於正在尋找家庭辦公室與戶外空間的民眾,面臨郊區一屋難求,則願意支付比市價更高的租金,只希望租到夢想之屋。

雖然新冠疫苗年底可能上市,多少讓民眾搬到郊區居住的意願不如先前強烈。但這些不動產投資公司卻預期人口改變與房市趨勢終將取代疫情,推升這波租房熱潮持續下去。

American Homes 4 Rent執行長辛哲林(David Singelyn)聲稱:「我們今日所見的需求是完全沒有獲得滿足,而且該需求還在攀升當中。」他指出,他們許多新房客是來自物價偏高的西岸城市,多數加州人指名要在亞歷桑納、內華達與德州地區租賃獨棟屋,總計申請租屋人數幾乎比2019年多出一倍。從紐約與紐澤西搬到佛州租屋的人數也比去年增加不少。

該公司在全美22州共有超過5.3萬棟的房屋,而且每月收到的平均租金為1,686美元。

根據不動產分析機構Green Street調查,這些大型不動產投資業者在10月收到租屋詢問就比上年同期多出7.5%,不僅為連續第五個月增加,並還創下2014年統計以來最大增幅。

目前在全美約有1,600萬棟出租屋,除了大型公司大幅調高租金,一些小型業者與個體投資人也相繼上調房租,但漲幅不如這些大型公司。

9月租金年增3.8%

John Burns不動產諮詢公司針對全美63個市場進行統計發現,9月獨棟屋租金較一年前攀升3.8%。

其中在亞特蘭大與鳳凰城等以大型業者為主導的租屋市場,房租漲幅超過5%,不過在美國中部像是曼菲斯、明尼阿波利斯與堪薩斯市,以及西岸較便宜的內陸市場,漲幅也差不多在這幅度。

John Burns研究部門負責人帕拉其斯(Rick Palacios Jr.)表示,在美國經濟陷入衰退期間,房東卻可以無所忌憚的大幅調高房租,該現象在過去根本是不可思議。

然而這樣情況也說明了美國經濟正呈現不均的復甦態勢。受到疫情重創,雖然多數美國人目前依然失業,而且因為無法負擔房租而被驅逐的情況也日益增多,但同時期在家工作的專業人士卻仍舊保有高收入,而且並尋找更大居住空間以提高生活品質。

American Homes 4 Rent與Invitation Homes等這些業者股價自3月23日觸底迄今,已各自飆漲60%與74%,在同時標準普爾500指數則上漲58%。至於在美國擁有2.2萬棟出租屋的多倫多業者Tricon Residential股價更是已經翻倍。

