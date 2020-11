中東 ｜以色列疫情「罩」得住

以色列第二次封鎖規定較首次寬鬆, 不遵守規定的人也更多,但新冠肺炎確診人數仍持續大減, 可能跟民眾普遍戴口罩有關。

以色列在9月中因新冠肺炎疫情嚴重而採取二度封鎖來防疫,儘管對個人防疫限制沒首次那麼嚴厲,甚至違反規定的人較首次封鎖多,但讓外界意外的是第二次封鎖效果更佳,感染人數已持續大減,專家認為主要跟民眾普遍戴口罩有關。

正當許多歐洲國家進入冬季後,因疫情變嚴重而紛紛再次封鎖之際,以色列的疫情卻不斷改善。

以色列每天新增確診數,在10月初飆升至約9,000人達至頂峰,這相當於每10萬人裡,每天就有約100件新增病例,跟目前法國疫情差不多。過了10月底之後,以色列結束六周封鎖,學校陸續復課,但每天新增病例已大幅縮減至約700件。

以色列魏茨曼科學研究所計算生物學家西蓋爾(Eran Segal)說,第二次封鎖沒首次那麼嚴厲,但防疫數據卻令人意外。他跟其他流行病學家都認為感染人數會大幅減少的主因是民眾增加戴口罩。

這次秋季封鎖措施,對商家限制是較春季封鎖更嚴格,只有提供日常必需品的商店允許繼續營業,其餘大部分被下令關門,直到11月初才有少數店家可重新開門做生意。

至於二次封鎖的個人限制更寬鬆,民眾能在戶外不戴口罩做運動,只有外出時才必須佩戴,跟首次封鎖的活動範圍被限制在住家方圓100米之內相比,就顯得自由太多。

不過在二次封鎖後,要解除封鎖時間就較首次緩慢許多,政府劃分至少六個階段來開放,每個階段都必須是疫情持續受到控制至某一程度才能到另一階段。

新一輪封鎖 重創經濟

以色列央行指出新一輪封鎖已令國家付出極大經濟代價,在執行初期的幾周內,每周全國經濟產出就削減約三分之一。目前以色列失業率已上升至迫近15%。政府在二次封鎖前為穩定經濟,推出包括為失業民眾提供救濟,和被下令關門的商家得到補償等措施。

儘管付出不少經濟代價,但二次封鎖的防疫效果明顯較首次好。西蓋爾指政府數據顯示二次封鎖在執行後10天內感染人數即持續減少,較首次封鎖要執行後20天內才減少的情況明顯好很多。

擔任以色列政府新冠肺炎專家顧問小組主席的醫療健保組織Clalit革新長巴立沙(Ran Balicer)認為強制戴口罩和民眾對戴口罩的接受度高,是讓感染人數大減的關鍵因素。現在大家不太接受別人在不戴口罩的情況下靠近自己。

不戴口罩將挨罰

另一關鍵因素是擔心不戴口罩會被罰。研究公司Kayma Labs在10月中公布的調查發現,受訪民眾表示從6月初到7月初之間,身邊的人戴口罩比率從40%上升至70%。第二次封鎖的頭一個月內比率已上升至80%,大部分人擔心不戴口罩會被罰。

目前不戴口罩的人會被罰約150美元(約4,300台幣),組織大型集會的人會被罰1,500美元。以色列警政署發言人羅森菲特(Micky Rosenfeld)表示第二次封鎖期間,每周因不戴口罩而開出的罰單約1萬張。

羅氏強調民眾在防疫上並非完全遵守規定。由於第二次封鎖規定寬鬆和對疫情已感麻木,讓愈來愈多人違反那些在首次封鎖時不敢違反的規定,包括參加婚禮和其他大型集會。

專家指以色列並未走出疫情危險,仍然有爆發另一波感染高峰的風險。像部分極端正統猶太教信徒無視防疫規定,和境內的阿拉伯社區已開始出現新一波感染浪潮。

羅氏無奈表示,愈來愈多人在享受防疫成果時,卻不斷違反防疫規定,甚至警方因為民眾違反防疫規定而執法時,還出現不少警民衝突甚至暴力事件。

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)10月底表示,雖然民眾十分希望生活回復正常,但目前必須依賴民眾戴口罩等,完全遵守防疫規定才能走出疫情危機。

