歐洲 ｜倫敦力保國際金融地位

英國明年初將正式脫歐, 為了力保倫敦國際金融中心的強勢地位, 英國政府全力推動金融法規修法。

英國財政部11月初公布金融法規修法計畫草案,修法重點擺在讓企業更容易在倫敦籌資,其首要目標就是在英國脫歐後,力保倫敦維持與紐約一樣的國際金融中心地位。

過去20年來倫敦國際金融中心的地位之所以益發穩固,部分原因在於國際金融機構只要獲得英國當局核發的執照,銀行業、保險商與清算中心就自動獲得在歐盟其他成員國銷售產品的權限。

但英國脫歐將終結此一局面。2021年1月1日,英國將正式退出歐盟,不再是歐盟單一市場或其共同金融監管的成員。而因應英國脫歐的新局勢,金融機構已經將數十億美元的資產和數百名員工轉移到歐盟。

英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)表示,英國透過金融法規修法,便可確保倫敦的金融中心保持與紐約與新加坡一樣的地位。

蘇納克說:「我們正在創造金融服務歷史的新頁,並為英國作為全球卓越金融中心的地位開啟新局。」

修法草案重點包括讓英國成為綠色金融的領頭羊,以及確保英國金融部門監管的效能。英國財政大臣蘇納克同時宣布成立一個特別小組,負責修改英國股票上市的規定,讓企業更方便經由在倫敦上市募資。

積極促進跨境交易

蘇納克表示,「隨著英國脫離歐盟,英國已經在加強與瑞士、日本和印度等其他金融中心的監管聯繫,藉此促進跨境的金融交易。」

總部位於倫敦的研究機構New Financial發布報告指出,目前英國的金融服務交易,與歐盟的交易占比有將近四成,在英國脫歐後,歐盟的交易占比勢必下滑。

不過,倫敦銀行家原本期盼英國脫歐後仍能毫無阻力連結歐盟金融市場的希望則宣告破滅。英國於今年1月31日脫離歐盟,接著便進入經濟和金融關係暫時保持不變的過渡時期。明年1月1日正式脫歐後,英國與歐盟間的經貿關係談判一直陷入僵局,其中包括金融服務的廣泛協議甚至未在協商之列。

英國政府堅持認為,英國從脫歐獲得的主要益處之一是享有與歐盟法規脫鉤的權利。英格蘭央行指出,英國脫歐後該央行必須取得金融監管的掌控權。與此同時,歐盟也將英國脫歐視為千載難逢的機會,能藉此搶奪英國金融產業的人才與就業機會。

一些總部位於英國的投資銀行業務仍可能基於所謂的「對等」基礎上進入某些歐盟市場,而此一對等是由位於布魯塞爾的歐盟執委會單方面的認定。到目前為止,歐盟只允許為期18個月的歐元計價衍生品清算,用意目的是在1月1日英國脫歐時避免任何市場錯置。

明年發行首檔綠債

與此同時,英國政府希望打造倫敦成為提供資金對抗氣候變遷的領頭羊,藉此提升倫敦的國際金融中心地位。英國政府宣布,明年將發行第一檔主權綠色債券,發債資金將用於綠色基建項目。

英國央行總裁貝利(Andrew Bailey)也疾呼全球氣候變遷的風險,貝利表示,「與金融危機和新冠肺炎疫情相比,氣候變遷帶來的風險更大,也更難管理,現在就採取行動讓我們取得掌控這些風險的最佳機會。」

精句選粹

U.K. sets plan to keep up with New York as financial center after brexit.



