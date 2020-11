東北亞 ｜任天堂屹立不搖的祕訣

疫情造就的宅經濟讓任天堂增加許多新客戶, 獲利創新高。

今年3月中當世界衛生組織(WHO)宣布新冠肺炎疫情擴散全球時,就讀美國印第安那州立大學的巴爾納德(Emma Barnard)發現自己連續好幾天鼻塞、胸痛,有時虛弱到無法起床走動,於是決定在學校附近的租屋處展開居家隔離。

起初她提心吊膽過日子,一方面擔心自己是否真的感染新冠肺炎,另一方面也為疫情擴散速度感到焦慮,不知何時生活才能恢復正常。所幸沒多久她就找到一個紓解壓力的良方,那就是3月底上市的任天堂Switch遊戲《動物森友會:新地平線》。

她表示:「我花很多時間在遊戲裡釣魚抓蟲。」有時她一天有8到9小時都沉浸在遊戲裡,儘管遊戲內容沒有任何明確的任務挑戰,只是每天漫無目的的在島上種種菜、布置居家環境,但對貝爾納德和全球上百萬名困在家中的使用者來說,能夠如此放鬆的逃避現實已經是不幸中的大幸。

動物森友會賣翻天



任天堂社長古川俊太郎近日受訪時表示:「當時我希望《動物森友會:新地平線》能大賣,但這款遊戲席捲全球的速度卻超乎想像。」

《動物森友會:新地平線》上市後六個月內就在全球賣出超過2,600萬套,成為Switch史上最熱賣的遊戲,甚至造成Switch嚴重缺貨。今年度上半(9月底止)任天堂淨利高達去年度同期的二倍以上,創下公司史上最高紀錄。

今年以來任天堂股價已超過24%,但古川對外始終態度謹慎。他表示:「我不期待現況持續下去。身為娛樂產業的一份子,我們深知若不推陳出新,消費者終究會膩。」

創業131年的任天堂早已摸透消費者喜新厭舊的心理。任天堂最初是以生產日本傳統紙牌遊戲起家,在1970年代開始生產遊樂場電玩機台。1980年代日本泡沫經濟時任天堂紅白機問世,並創造出《超級瑪莉歐兄弟》及《大金剛》等經典電玩遊戲,從此奠定任天堂在電玩市場的地位。

通吃東西方市場

電玩市場出現越來越多競爭對手,促使任天堂不斷創新,在2006年推出革命性新產品Wii,以單手搖桿取代傳統雙手操控的遙控器。2017年推出的Switch更將單手搖桿與雙手遙控器的概念加以結合,將電玩習慣不同的東西方市場一口通吃。

2018年古川升任社長時,Switch已經上市超過一年,當時在日本累積的銷售量1,600萬台已經超越Wii,主因就是任天堂為Switch打造的《動物森友會》及其他主打遊戲與硬體裝置完美結合。

古川表示,過去35年來任天堂的硬體及軟體部門一直都在同一棟總部大樓內上班,以確保跨部門合作天衣無縫。

任天堂前任社長君島達己曾表示,古川是能掌握任天堂核心思想,又能用自己的方式傳達給社會大眾的罕見人才。但研究機構Ace Research分析師安田表示:「現在起才是古川領導才能接受考驗的時刻。」

電玩市場瞬息萬變,今日任天堂面對的不再只是微軟、索尼兩大遊戲機對手,還包括快速崛起的線上遊戲串流服務、更新更便宜的電玩技術以及雲端電玩平台,但安田認為古川的表現值得期待。

他表示:「古川不是一人領導任天堂,還會聽取他人意見,甚至願意接納外部人士的建議。」

