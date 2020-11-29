歐洲｜俄國疫苗競賽不輸人

俄羅斯公布自行開發的新冠疫苗有效率達九成以上， 回擊外界對該疫苗核准過快的質疑， 也凸顯該國意在全球疫苗競賽中取得領先的雄心。

繼美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德廠BioNTech公布合作研發的新冠病毒疫苗預防效果達九成，相隔不到數日，俄羅斯主權財富基金隨即宣布自行開發的「史普尼克五號」（Sputnik V﹚疫苗有效率高達92％，成為全球第二個預防效果逾九成的疫苗，也被外界解讀俄羅斯與西方大國較勁意味濃厚。

反擊西方國家質疑

對克里姆林宮而言，疫苗成效傳出捷報，不但是疫苗開發的一大成就，有助於遏止國內嚴峻疫情，同時也反擊西方國家對該疫苗安全性的質疑。

身為俄國主權財富基金的俄羅斯直接投資基金（RDIF）11月11日公布，根據4萬人的大規模臨床實驗進行初步分析，到目前為止，受試者沒有出現意料外的不良反應。RDIF強調，此結果日後會公布於經由同儕評閱的醫學期刊。

不過，輝瑞與BioNTech又於18日發表，就4.35萬名受試者的實驗結果最終有效性達95％，比原本公布的90％更高。BioNTech透露，美國食品藥品監督管理局（FDA）可能在12月中以前核准緊急使用許可。

依據西方國家標準，有效率門檻僅須達五成以上即可。

Sputnik V是由俄羅斯國家流行病學與微生物學研究中心開發，目前在白俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、委內瑞拉和印度進行第三期臨床實驗。

RDIF執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）指出，俄羅斯最快在2020年12月或2021年1月達到月產量700萬到1,000萬劑。

全球科學家正在研發數百個疫苗，目前大約有十多個進入最終的測試，目前以輝瑞、牛津疫苗、Sputnik V進展最快。

輝瑞的疫苗注射是利用病毒的基因密碼進入人體以培養免疫系統，另兩種則是利用無害病毒將基因修改為類似新冠病毒。但Sputnik V的一大優勢在於無須像輝瑞疫苗必須儲存在攝氏負70度的極低溫。

全球第一個核准疫苗

俄羅斯早在8月就發放疫苗核准執照，成為全球第一個核准該疫苗的國家，該國已讓醫師與教師等高風險群、共計逾一萬人率先接種疫苗。不過俄國許可程序過快也引起西方國家的疑慮，尤其是該疫苗仍在臨床實驗階段。

多國已向俄羅斯訂購Sputnik V，包括巴西、印度、墨西哥、埃及。分析師認為，俄羅斯有意藉此機會向外界展現該國的軟實力。

近期俄羅斯經濟深受防疫隔離措施與低油價的雙重打擊，促使該國政府將希望放在疫苗身上。衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）強調，疫苗是「遏止新冠病毒傳染的有效方法，也是打擊疫情最成功的途徑」。

歐美近期疫情急遽惡化，俄羅斯近期單日確診人數創新高，令醫療系統負荷更加沉重，該國累計感染人數逾180萬人。莫斯科市政府日前宣布最新防疫措施，包括該市酒吧與夜店只能營業到夜間11點，博物館暫時關閉，劇院、電影院入場人數設立上限。

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Russian Covid vaccine shows encouraging results.

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