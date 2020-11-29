南亞｜「印度矽谷」變空城

新冠肺炎疫情讓居家工作崛起， 科技業員工搬離班加羅爾， 而改變這個印度矽谷的面貌。

有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru）是印度新冠肺炎疫情最嚴重的城市之一。3月底全國封鎖後，該城與其熱鬧的高級市郊地區很快陷入蕭條，即使6月後陸續解除封鎖，但班加羅爾復甦情況仍然疲弱。專家認為居家工作模式崛起直接打擊當地房市。

大批人員因疫情返鄉



許多在班加羅爾上學的大學生與工作的年輕資訊科技人才，最愛集中在該城南邊的科拉曼加拉（Koramangala）。那裡有許多豪華公寓、商業建築和住著許多億萬富豪的豪宅。

但上半年因封鎖防疫後，迫使許多商家關閉，企業紛紛遷往其他租金更便宜地方。數以千計的大學生和在科技業上班的員工也回到自己的家鄉，透過網路來居家工作或上課。

科拉曼加拉的居民形容街上蕭條景象，就像曾遭遇大屠殺那樣。這些情況都讓當地出租的房子數量持續攀升。即使後來印度大部分地區陸續解除封鎖讓經濟回復正常，但科技業員工返回班加羅爾工作的情況明顯落後許多大城市。

儘管印度政府5月宣布2,660億美元振興措施來刺激全國景氣，但當地消費需求與製造業活動卻仍未復元，那些曾是商家搶進的購物區與商業區到現在仍相當冷清。

專家認為班加羅爾的經濟復甦速度，到現在仍落後許多大城市的主因，是外地人因疫情而不斷搬離開這個城市，對當地房地產造成直接打擊。

在跨國科技公司擔任數據工程師的葛譚（Peter Gautam）原本在公司位於班加羅爾的辦公室上班。但政府在3月宣布全國封鎖前幾天，因為參加友人婚禮而回到喀拉拉邦老家。

他當時並不曉得在封鎖後，全國有數百萬計像他那樣的上班族，無論是生活模式與工作文化都將因此被改變。

他回想當時最大挑戰是自己人在老家，卻要在嚴厲的旅遊限制下，把班加羅爾居所的東西搬回來。另一挑戰是不斷透過電話來進行工作上的溝通。

許多人像葛譚那樣，搬離班加羅爾後，在老家透過網路居家工作。他們做出搬離的決定，往往跟個人經濟、健康因素、和在疫情肆虐下想跟家人在一起等考量有關。

像在一家公司擔任通訊部工程師的尼汀（Nitin M）在解除封鎖後，8月底卻選擇跟妻子搬離在科拉曼加拉租住的居所，回到故鄉居家工作以節省開支。因為他的公司自7月以來，每個月給他減薪15％。

他說在減薪的壓力下，大部分上班族都跟他一樣選擇居家工作，這樣能省下不少在外租屋與通勤等費用。他強調居家工作的另一好處，是有更多時間跟家人在一起，在面對不明朗的前景時，能得到家人的支持。因此他跟同樣在科技業上班的妻子，決定在公司的同意下繼續居家工作至明年中。

居家工作打擊當地房市



專家預期大量上班族將繼續居家工作一段時間，即使企業與員工在工作溝通上有不少挑戰，尤其如何確保良好的網路連線品質依舊是一大問題，但居家工作仍逐漸成為一種主流的工作模式。

雖然居家工作直接打擊班加羅爾的房市，但不少房東開始降低租金來吸引租戶，或把公寓分割成多個房間，把出租對象鎖定學生，因為不少房東預期大學生重回校園上課的時間，將會比科技業員工搬回來的時間來得早。

精句選粹

The coronavirus pandemic has transformed India’s Silicon Valley.



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