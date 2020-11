南美｜祕魯總統換不停

祕魯政局動盪,短短一周內換了三次總統。 新上任總統薩加斯蒂呼籲大家團結、盡快讓國家恢復穩定。

祕魯國會16日選出議員薩加斯蒂(Francisco Sagasti)擔任臨時總統,接替在位短短五天的梅里諾(Manuel Merino)。梅里諾10日才剛宣誓就職、取代涉嫌貪污的畢斯卡拉(Martin Vizcarra),未料此舉引爆大規模抗議,迫使他不得不於15日宣布辭職。祕魯一周內換了三次總統,外界期盼薩加斯蒂上台能讓政治動盪告一段落。

祕魯國會以97票同意對上26票反對選出薩加斯蒂擔任總統,他將完成畢斯卡拉未完任期,擔任臨時總統直到2021年7月為止。祕魯總統大選預計於明年4月登場。

新科議員擔重任

現年76歲的薩加斯蒂過去曾是工程師、學者,也曾擔任世界銀行官員,他3月時才剛當選國會議員,此時卻被賦予領導國家的重責大任。薩加斯蒂11月17日宣誓就職總統,他呼籲各界團結、讓國家盡快恢復穩定。他表示:「現在不是慶祝的時刻,畢竟有兩名年輕人在抗爭中失去生命。」

祕魯國會迅速選出薩加斯蒂擔任總統,目的在於平息多日動亂。事情要從11月9日講起,國會當時以壓倒性票數成功彈劾畢斯卡拉,原因是他多年前擔任省長期間涉嫌收受63萬美元賄賂。畢斯卡拉否認犯罪但尊重國會意見下台,但此事已引發民眾不滿。

11月10日,擔任國會議長的梅禮諾接下總統職務並宣誓就職,外頭齊聚抗議人潮,這群示威民眾與鎮暴警察爆發激烈衝突。祕魯人民對於國會長期不信任,更無法接受畢斯卡拉遭到罷免。畢斯卡拉過去以反貪聞名。

事實上,國會早在9月時便對畢斯卡拉發動首次罷免案,指控他將髒手伸進政府合約並阻擋相關單位調查,但此次彈劾失敗,原因在於投票前媒體爆出梅禮諾尋求軍方領袖支持,希望畢斯卡拉下台後自己能坐上大位。

據民調機構易普索(Ipsos)9月調查顯示,祕魯高達72%的都市民眾對於梅禮諾沒有好感。79%的受訪者表示,畢斯卡拉應繼續擔任總統。

民主機制遭質疑

儘管梅禮諾澄清自己和軍方聯繫沒有不良動機,但仍無法平息街頭抗爭。這一波抗議行動導致90多人受傷、2人死亡,強大民意逼得梅禮諾上任五天便辭去總統一職。

分析師警告,總統彈劾案進展太快且缺乏實證,導致祕魯民主機制遭到質疑。而這也凸顯祕魯政治體系脆弱,僅需半數議員同意便能推翻總統否決權,三分之二議員同意便能以「道德瑕疵」等模糊理由逼迫總統下台。

經濟學人智庫(EIU)祕魯分析師蘇里拉(Abhijit Surya)表示:「支持者並非認定畢斯卡拉清白,而是覺得必須先經過調查這一關。」

事實上,許多議員支持罷免畢斯卡拉的行動,除了他涉及貪污醜聞外,另一個原因在於他防疫無方,導致該國染疫死亡人數暴增、防疫物資短缺等。祕魯人口約3,200萬,新冠肺炎確診病例超過94萬人,死亡至少3.5萬人。

精句選粹

Peru swore in its third president in just over a week, after the nation’s unstable political system crumbled spectacularly.

