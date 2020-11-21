大陸｜巨頭角逐咖啡市場

大陸咖啡市場起飛，星巴克之前，肯德基、麥當勞奮起直追， 背後甚至有同仁堂等意想不到的競爭者， 都鎖定這塊多場景潛力無窮的大餅。

風靡一時的瑞幸咖啡爆出醜聞無疑是大陸2020年最重大的消費新聞之一，但業者明顯仍對大陸咖啡市場無比看好，近期包括咖啡業者加碼投資強攻市場，連速食巨頭都擴大在咖啡業務上的經營。

咖啡巨人星巴克日前宣布，在江蘇昆山動工打造咖啡創新產業園，項目總投資近人民幣（下同）11億元。這是星巴克在亞洲第一個大型烘焙工廠，反映出「美人魚」對大陸市場的看好。

速食龍頭強化咖啡品牌

星巴克加碼投資本業不稀奇，但兩大速食巨頭也逐漸將資源比重傾注至咖啡身上，成為產業圈的有趣現象。大陸肯德基此前已推出自家咖啡品牌K COFFEE，近期該品牌再擴大產品矩陣，除現磨咖啡外，亦開始線上線下販售凍乾即溶咖啡產品，充分切入民眾生活的每分鐘。

麥當勞更是不甘示弱，16日宣布要全面升級旗下McCafe品牌，在產品製作和原料選用上進行改良，但售價變動不大，自18日開始大規模送出1千萬杯免費拿鐵，並且表示要在未來三年投資25億元，讓McCafe遍布大陸逾4千家門市。

另一個更有趣的例子是，數月前中藥一哥同仁堂也開設旗下咖啡店知嘛健康，賣咖啡兼賣中藥，甚至推出枸杞拿鐵等讓人稱奇的特色產品。也難怪幾個月後星巴克、麥當勞等再加碼咖啡，畢竟連外系生都這麼用功上進，本系生怎能不好好把握此次機遇？

大陸咖啡市場究竟有多龐大，引起各方巨頭手握重金前來搶分一杯羹？從今年購物節「雙11」的數據可見一斑，天貓數據顯示，11月1日至3日，咖啡類別年增1,900％，在食品生鮮戰區一支獨秀，且濾掛與膠囊咖啡逾5,000％的成長，三天銷量已超越2019年「雙11」。大品牌碩果累累，雀巢咖啡業務三天整體銷量年增近400％，在各咖啡類別的產品中也誕生不少網紅品牌。

咖啡地位逐漸追上茶飲

在大陸，咖啡產品正逐漸滲透到民眾生活的每個角落，從一開始主流連鎖咖啡店如COSTA、漫咖啡、太平洋咖啡等，隨後星巴克把咖啡店場景發揮至極致，再由瑞幸咖啡引起人手一杯小藍杯的外帶風潮，逐漸咖啡追上茶飲成為民眾生活中的必要飲料之一，超商也開始引入咖啡，甚至不少業者也做起無人咖啡機生意。

例如，肯德基推出即溶凍乾咖啡，便是搶攻大陸正崛起的居家咖啡市場。與以往在店內賣現磨咖啡這種新增內用產品陣容的作法不同，肯德基希望透過線上將咖啡賣到民眾的家中，產品方面也引入更高階的凍乾技術製作即溶咖啡。

麥當勞則是將既有的餐廳空間再進行調整，將吧台、專業咖啡師引入門市中，產品線涵蓋高中低價位咖啡，重塑產品陣容，嘗試吸引其他不同族群的消費者進入，也能讓既有的客群有更豐富的選擇。

跨界連結方面，國外奢侈品品牌熱衷經營咖啡店，不少相關品牌的咖啡店也紛紛登陸大陸。中外競爭者眾，不過大陸疆域廣大、人口消費潛力無窮，前瞻產業研究院此前報告便預估，2025年大陸咖啡市場規模將達到2,171億元，亦讓各業者更有信心加注投資。

延伸閱讀