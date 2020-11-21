大陸｜網文開啟「世界群聊」

2020年，是大陸網路文學IP蓬勃出海的一年， 愈來愈多國家作者在接觸大陸網文並開始創作後，融入了自己國家文化， 讓大陸網文開啟「世界群聊」。

11月16日，第一屆上海國際網絡文學周於浦東正式開幕，在這次活動中，英國網文作者JKSManga的作品「My Vampire System」，將中國網文核心元素之一的「系統」與西方世界的吸血鬼設定結合，獲得「最受歡迎海外原創作品」獎項。

36氪報導，JKSManga表示，「如果有一個人對你說，我的故事是關於哈利波特遇到了孫悟空，那你肯定會馬上產生興趣，腦海中開始浮現故事的畫面。你不一定會非常喜歡這個畫面，但這是一個開始。對我而言，它就是我創作的起點。」

網路文學風靡全球

數據顯示，「My Vampire System」在全球總點擊量高達1,200萬次，總點閱數超過220萬，有近11萬讀者收藏，在閱文集團旗下網路文學海外版平台Webnovel（起點國際）原創男頻網文中收入穩居前三，讀者推薦排名第一。

JKSManga上述發言也印證「2020網絡文學出海發展白皮書」中，網文海外讀者最愛三大文學類中的「西方元素融合者」。對於這類讀者，帶有西方元素的幻想作品是他們的最愛。例如「詭秘之主」，不少讀者評論認為，這是一部國際化小說，既蘊含東方人文思想，又具有世界風情，因此就能夠風靡全球。

像JKSManga這樣在起點國際開啟創作之路的海外作者，還有10萬多人，他們來自世界各地，東南亞、北美、歐洲等。在中國網文走向世界的過程中，海外讀者們深受影響，並開始向作者轉化，在吸取東方文化經典元素的同時，創作具有本土特色的作品。

網路文學，已經成為了一張中國走向世界的「名片」，和過去的好萊塢電影、韓國偶像劇、日本動漫等全球文化現象一樣，中國網文真正開始影響這一代的世界年輕人，在世界文化的土壤上茁壯成長。

海外市場規模龐大

白皮書數據顯示，2019年中國網文的海外市場規模達到了人民幣（下同）4.6億元，海外中國網文用戶數量達到3,193.5萬。其中，翻譯出海仍是全行業最成熟主流的模式，占比72％。提升翻譯的品質和速度，是整個行業的發展重點之一。

除了和各國本土譯者深度合作有效提升翻譯品質外，科技是網文出海的「加速器」。例如專注於研發AI翻譯生產分發系統的技術公司推文科技，上線了全球首個網路文學人工智能翻譯系統。根據2020年最新版本的AI解決方案，翻譯品質能達到穩定的80分。推文科技創始人童曄表示，一部網文從翻譯到最終全球上架，最快只需要48小時。相比過去，網文行業的翻譯效率提高了3,600倍，成本降低到1％。

智慧寫作技術崛起

而機器技術不僅實現了文本智慧翻譯，還會根據故事情景和狀態自動配圖。中國音像與數字出版協會副祕書長王勤表示，在北京電影學院實驗室目睹利用AI為網文智能分析和匹配水墨動畫後，讓他對網文的全媒體呈現有了更多的思考。

北京大學則開始智慧寫作系統實驗，提供一個主題和旋律，讓電腦來作唐詩。王勤說，未來把我們的詩詞格律，利用智慧寫作，在海外則嵌入本土元素，形成當地的唐詩韻律作品，就會得到更廣泛的傳播。

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