北美｜佛州調漲最低時薪

佛羅里達州民眾本月除了有總統大選投票, 還有一項攸關他們切身利益的公投, 就是決定未來六年是否要把最低時薪調高到15美元。

11月3日不僅是佛羅里達州選民投票選出下任總統的重要日子,同時也是攸關最低時薪能否調高到15美元的關鍵時刻。

結果這項公投案獲得60.8%選民的支持,已順利跨越門檻的60%。

這也意味著佛州最低時薪未來將會逐步的上調,6年以後該時薪將會調高到15美元。

針對這項公投結果,非營利智庫經濟政策研究所資深經濟分析師庫柏(David Cooper)並不意外,他說這意味「兩黨選民都在尋求政府與決策者能針對美國地方工資做出什麼實質的努力。」

他說在美國民眾受疫情影響,而必須勒緊腰帶過日時,他們目前唯一的單純夢想就是看到微薄薪水能有所增加。這對許多人而言是再簡單不過了!

目前佛州最低時薪為8.56美元,根據公投結果顯示,該時薪預定到明年9月30日將調漲到10美元,之後到2026年這段期間,每年將再上調1美元。

至於聯邦政府的最低時薪為7.25美元。

然而這項改變,也將使得「陽光之州」名列把最低時薪上調到15美元的少數幾州的名單之一。目前通過時薪15美元提案的還有加州、康乃狄克州、馬里蘭州、麻州、紐澤西與紐約州等。

值得一提的是佛州直到2004年前,從未有過最低時薪。雖然該州表示每年都會根據生活物價調整最低時薪,但有些人認為還不足夠。

協助低薪勞工改善生活

佛州公平薪資計畫顧問波洛拉(Ben Pollara)認為,時薪8.56美元實在太低,他表示那些擁有全職的勞工,應該有足夠收入餵飽自己與家人。

他指出佛州目前的平均時薪從逾10美元起跳,較大企業的最低時薪則更高。例如沃爾瑪與Publix最低時薪為10.5美元、Target更高達15美元。

根據波洛拉的說法,這項最低時薪預料將可立即讓250萬名佛州民眾受益,這主要包括在櫃檯、倉儲與在養老院進行清掃的工作人員。他說公投案的通過,不僅可以協助低薪勞工改善生活,對小型企業的衝擊也有限。

不過佛州餐廳與旅館協會卻對新政策可能造成的負面影響表示擔憂。

根據該產業集團提出的經濟分析,受疫情肆虐,佛州迄今已失去33.6萬個工作機會,一旦最低時薪調漲,該產業恐將再度損失15.8萬個工作。

產業界憂掀裁員潮

佛州餐廳與旅館協會總裁兼執行長多佛(Carol Dover)發布聲明指出,鑒於疫情已對佛州經濟造成摧毀性的衝擊,他們非常憂心因這項提案伴隨而來的裁員與商家歇業潮。

然而許多學者與經濟政策研究院分析師,早在之前就不斷呼籲應把聯邦最低時薪調高到15美元。

庫柏認為小型企業受到該政策改變的影響應該有限。他指出根據研究顯示,多數企業都能因應最低時薪的上調政策而有所調整。

