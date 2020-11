非洲｜奈國數位銀行崛起

在新冠肺炎疫情衝擊下, 愈來愈多奈及利亞民眾嘗試使用數位銀行服務。

受到新冠肺炎疫情影響,奈及利亞民眾對於數位金融服務的需求升高,這不僅使得純網路銀行加速崛起,也讓傳統銀行數位交易業務暴增。但當地網路連線速度緩慢、品質欠佳,成了拖累數位銀行發展的最大因素。

達姆(Amos Dam)是一名奈及利亞公務員,他在首都阿布賈(Abuja)一家銀行外頭已等待兩個小時,但依然不得其門而入。

原因在於該國為了防疫實施嚴格社交距離規定,銀行內管制聚集人數,導致隊伍大排長龍,包含他在內的20多人只能坐在外頭椅子上枯等。

達姆在提款機沒領到現金,但帳戶顯示錢被扣掉,導致他不得不親自跑銀行一趟,而奈國對於民眾提領美金設有限制,部分人甚至得跑好幾趟銀行。

他指出:「想去銀行提領現金或辦事,現在變得非常無聊痛苦。」

新冠疫情使得奈國數位銀行使用率暴增。以純網銀Kuda Bank為例,該銀行去年8月才成立、當時客戶僅約500人,但在阿布賈、拉哥斯(Lagos)等大城市3月底至5月初實施隔離封鎖後,促使該銀行業務迅速成長。

Kuda Bank執行長奧貢代伊(Babs Ogundeyi)表示,從4月開始,他們每日新增約3千名客戶,遠高於疫情爆發前每日增加不到千人。

奧貢代伊指出,許多人對於網路交易感到害怕、擔心遭到詐騙,但疫情改變一切,迫使他們嘗試使用數位銀行。奧貢代伊表示:「我們預期這股成長趨勢可望維持下去。」

網銀省人力成本

另一家網路銀行Sparkle執行長多茲(Uzoma Dozie)指出,純網銀沒設立任何實體分行,這種營業模式令他們節省更多成本。Sparkle銀行於2019年6月創立。

多茲表示:「疫情帶來極大衝擊,加上第二波疫情可能爆發,讓我們意識到堅持純數位業務的重要性。」

數位交易節節攀升

同樣受惠的還有傳統銀行,這些銀行的數位交易業務量大幅增加。

在當地的富達銀行(Fidelity)今年第二季線上交易約占整體的87%,高於去年全年82%的占比。

另一家抵押信託銀行(Guaranty Trust Bank)數據顯示,去年12月到今年6月,使用簡訊認證密碼進行線上交易的人數攀升,從610萬升至670萬人。

國際信評機構穆迪(Moody’s)分析師穆許吉威(Peter Mushangwe)表示,奈國銀行業正全力走向數位化,希望吸引更多存戶加入,畢竟利息收入占他們總收入七成。

奈及利亞是非洲最大經濟體,人口接近2億,但當地銀行業發展起步甚晚,四成民眾享受不到金融服務,而銀行推出的產品或服務差強人意。

網路品質令人抓狂

達姆偏好使用數位銀行APP,但網路連線品質太糟,常令他瀕臨抓狂邊緣。達姆說道:「網路連線如果很爛的話,進行一筆交易可能得耗上一整天。」

精句選粹

The pandemic has increased the use of digital banking services in Nigeria.



