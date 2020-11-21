東北亞｜官民攜手的韓版新政

為因應疫情的變局， 韓國政府推出邁向下個百年的「韓版新政」， 企圖透過新政突破疫情的變局，讓韓國變得更聰明、更成長。

韓國總統文在寅今年10月以「邁向先進國家的宣言」態勢宣布，「韓國版新政」，是大韓民國新的百年大計！

這項被文在寅視為是未來的百年大計，也成為「2020外國投資周」的重點。受到疫情影響，2020年韓國「外國投資周」是採實體加線上方式進行。也因為受到疫情的影響，產業通商資源部投資組長朴忠武（音，Jung Wook Park）坦言，2020年外人投資韓國預計會衰退40％。

更讓人憂心的是，韓國政府預估疫情會持續延燒2021年。朴忠武指出，在克服疫情的同時，也要讓經濟活動、企業投資都能持續不中斷，更重要的是，為確保疫後的韓國經濟更具有活動，所以，韓國由總統文在寅出面宣示推出「韓國版新政（New Deal）」。

韓版新政是什麼呢？簡單講是政府與民間攜手合作的5年計畫方案，到2025年前，韓國中央政府投入114兆韓元、民間企業與地方政府共同投入64兆韓元，總計有160兆韓元金額。

核心三主軸

新政的核心主軸有三，一是克服疫情帶來的衝擊，特別對經濟的影響，進一步振興經濟；二是推動數位化及發展綠色經濟；最後則是文在寅最為重視的創造就業，文在寅的目標是，透過新政創造90萬個工作崗位。

配合政府的新政，「2020外國投資周」的大會主題是「Smart innovation ＆ Safe Growth with Korea」，科技部數位化組長李世恭（音，Saggoog Lee）不諱言，疫情同時也帶來創新契機，成為韓國政府推出新政的核心價值。

以零接觸經濟為例，李世恭指出，零接觸的最高境界就是創造數位化的世界，數位化正是韓版新政的核心主軸之一。

在數位化的新政上，韓國政府的著重點，是全方位的，李世恭說，不只是針對半導體、AI、大數據等IoT重點產業，而是更生活面的涵蓋各個領域，並且要發展出具有符合韓國特色的數位新政。

打造智慧國家

韓版新政中的數位化的終極目標是將韓國打造為一個「智慧國家」，為實現這樣的目標，李世恭指出，已擇定釜山、世宗市為數位化的智慧城市的示範城市，未來在這兩個地市裡，不管是交通、醫療、教育與生活習習相關的事務，都能透過數位科技，讓生活變得更便利、更聰明，甚至是做到零接觸。

在打造數位化的社會上，教育也是很重要的一環，李世恭指出，到2025年前在數位教學的設備上進行更多的投資，從小學到高中的校設將會是可無線上網、數位教學的環境，讓韓國人從小學開始就接受數位教學。

也因為涵蓋各個領域，李世恭指出，數位新政不是一個固定的政策，會隨著生活、環境、局勢的不同，而會不斷的反應與變化，也就是說，數位新政不是一個「死」板的、定型的政策，而是「活」的，可彈性變化的對策。

當數位新政推動成功，朴忠武說，韓國就會變得更加聰明，也會成為全球最適合投資的國家。

精句選粹

The government plans to invest a total of 160trillion won in developing Korea New Deal by 2025.



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