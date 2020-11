東北亞｜官民攜手的韓版新政

為因應疫情的變局, 韓國政府推出邁向下個百年的「韓版新政」, 企圖透過新政突破疫情的變局,讓韓國變得更聰明、更成長。

韓國總統文在寅今年10月以「邁向先進國家的宣言」態勢宣布,「韓國版新政」,是大韓民國新的百年大計!

這項被文在寅視為是未來的百年大計,也成為「2020外國投資周」的重點。受到疫情影響,2020年韓國「外國投資周」是採實體加線上方式進行。也因為受到疫情的影響,產業通商資源部投資組長朴忠武(音,Jung Wook Park)坦言,2020年外人投資韓國預計會衰退40%。

更讓人憂心的是,韓國政府預估疫情會持續延燒2021年。朴忠武指出,在克服疫情的同時,也要讓經濟活動、企業投資都能持續不中斷,更重要的是,為確保疫後的韓國經濟更具有活動,所以,韓國由總統文在寅出面宣示推出「韓國版新政(New Deal)」。

韓版新政是什麼呢?簡單講是政府與民間攜手合作的5年計畫方案,到2025年前,韓國中央政府投入114兆韓元、民間企業與地方政府共同投入64兆韓元,總計有160兆韓元金額。

核心三主軸

新政的核心主軸有三,一是克服疫情帶來的衝擊,特別對經濟的影響,進一步振興經濟;二是推動數位化及發展綠色經濟;最後則是文在寅最為重視的創造就業,文在寅的目標是,透過新政創造90萬個工作崗位。

配合政府的新政,「2020外國投資周」的大會主題是「Smart innovation & Safe Growth with Korea」,科技部數位化組長李世恭(音,Saggoog Lee)不諱言,疫情同時也帶來創新契機,成為韓國政府推出新政的核心價值。

以零接觸經濟為例,李世恭指出,零接觸的最高境界就是創造數位化的世界,數位化正是韓版新政的核心主軸之一。

在數位化的新政上,韓國政府的著重點,是全方位的,李世恭說,不只是針對半導體、AI、大數據等IoT重點產業,而是更生活面的涵蓋各個領域,並且要發展出具有符合韓國特色的數位新政。

打造智慧國家

韓版新政中的數位化的終極目標是將韓國打造為一個「智慧國家」,為實現這樣的目標,李世恭指出,已擇定釜山、世宗市為數位化的智慧城市的示範城市,未來在這兩個地市裡,不管是交通、醫療、教育與生活習習相關的事務,都能透過數位科技,讓生活變得更便利、更聰明,甚至是做到零接觸。

在打造數位化的社會上,教育也是很重要的一環,李世恭指出,到2025年前在數位教學的設備上進行更多的投資,從小學到高中的校設將會是可無線上網、數位教學的環境,讓韓國人從小學開始就接受數位教學。

也因為涵蓋各個領域,李世恭指出,數位新政不是一個固定的政策,會隨著生活、環境、局勢的不同,而會不斷的反應與變化,也就是說,數位新政不是一個「死」板的、定型的政策,而是「活」的,可彈性變化的對策。

當數位新政推動成功,朴忠武說,韓國就會變得更加聰明,也會成為全球最適合投資的國家。

精句選粹

The government plans to invest a total of 160trillion won in developing Korea New Deal by 2025.



延伸閱讀