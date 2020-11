東南亞｜翁山蘇姬續掌權

翁山蘇姬領導的全民盟贏得大選多數席次, 得以繼續執政五年並朝民主國家的目標邁進。

緬甸8日舉辦國會大選,實質領袖翁山蘇姬領導的全國民主聯盟(NLD,簡稱全民盟)大獲全勝、得以繼續執政。此次選舉結果顯示,翁山蘇姬在國內依然深受民眾愛戴,但這無法改變她縱容軍方屠殺羅興亞人而備受國際社會譴責的事實。

這是緬甸軍政府結束50多年統治後的第二次大選,改選上議院217席的161席與下議院425席的315席,總共476席。全民盟在2015年上次大選獲得壓倒性勝利,共獲得390席。

據選委會數據顯示,全民盟此次共拿下至少346席,已超過執政所需的322個席次。全民盟發言人表示:「我們感謝人民支持。對於民眾與本黨來說,這都是令人興奮的選舉結果。」

至於最大在野黨、軍方支持的聯邦團結發展黨(USDP)則獲得25席。該黨拒絕承認結果並質疑選舉舞弊,但卻提不出任何證據。

疫情未阻擋選民投票

緬甸近日疫情惡化,單日新增確診人數暴增,從8月初個位數升至如今的平均1,100人,但這無法阻擋選民投票的決心。

此次大選合格選民多達3,700萬人,許多人甘冒感染新冠病毒風險投票,因為他們全力支持暱稱為「蘇媽媽」(Mother Suu)的翁山蘇姬。

75歲的翁山蘇姬是諾貝爾和平獎得主,過去曾被軍方軟禁多年,多數民眾視她為對抗獨裁的典範人物,寄望她能帶領該國走向真正民主。礙於緬甸憲法規定,翁山蘇姬無法成為總統,但擔任國務資政的她卻是該國實質領導人。

現年31歲的選民拉提派尤(Sai Kyaw Latt Phyo)指出,這是他三個月來首次步出家門,他戴好口罩、做足萬全準備才敢投票。他表示:「國家面臨迫切危機,我們必須冒這樣的風險,但這是值得的。」

少數民族投票權被取消

但緬甸政府以暴動為由取消部分地區投票,導致逾百萬人無法投票,其中以少數民族占多數,外界認為此舉有助於執政黨選情。為羅興亞人發聲的民主與人權黨(DHRP)表示,他們對於政府剝奪少數民族投票權「失望透頂」。

選委會反駁表示,他們取消衝突地區投票作業原因在於安全考量,且僅有公民才有投票資格,暗指多數羅興亞人並不具備公民身分。

聯合國組織先前批評,緬甸軍隊2017年血腥鎮壓羅興亞人,形同「種族清洗」行動,導致73萬名羅興亞人逃至鄰國孟加拉,而翁山蘇姬卻始終保持沉默,令國際社會對她大失所望。

翁山蘇姬支持者表示,許多人批評全民盟執政後未能推動實質改變,但改革並非一蹴可幾,更何況憲法對於軍方權力多所保障。據憲法規定,國會25%的席次必須保留給軍方,而這足以讓他們否決任何憲法修正案。

新成立的克欽邦人民黨(Kachin State People’s Party)副主席多布(Doi Bu)表示:「雖然五年不是很長時間,但全民盟該做的事一項都沒做到。」

