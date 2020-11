南美｜亞馬遜壓寶巴西

新冠肺炎疫情帶動網購需求, 電商巨擘亞馬遜近月在巴西增設多座物流中心, 以利用疫情帶來的電商業務成長機會。

新冠肺炎大流行期間網購大行其道,電商巨擘亞馬遜(Amazon)近幾個月來在南美洲最大市場巴西增設多座物流中心,以因應巴西的網購需求激增。

亞馬遜這波擴建行動將巴西的物流中心數量提升至八座,讓該公司的業務觸角延伸至巴西各個角落。

亞馬遜9月先是在聖保羅州的卡雅馬爾(Cajamar)設立面積達10萬平方公尺的物流中心,11月又一口氣開設三座物流中心,分別位在巴西東南部的米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)、最南端的南大河州(Rio Grande do Sul),以及首都巴西利亞(Brasilia)。

亞馬遜在9月表示,卡雅馬爾是聖保羅的第四座物流中心,該設施有助縮短商品運送時間。亞馬遜其餘物流中心位在巴西東北部的伯南布科州(Pernambuco)。

亞馬遜巴西執行長夏皮羅(Alex Szapiro)透過聲明稿表示,「亞馬遜很高興在聖保羅設立新的物流中心,該中心將能為社區創造額外的工作機會,並提升公司處理龐大訂單的能力。卡雅馬爾中心讓亞馬遜繼續為巴西消費者提供優質服務,並反映公司持續投資巴西市場。」

引進Prime會員制 成長快

11月設立的三座設備為亞馬遜增加7.5萬平方公尺物流空間,並帶來1,500個直接工作。夏皮羅指出,最新設立的三座物流中心將讓巴西Prime會員享受兩日送貨服務的城市數量,由400個立即提升至超過500個。

亞馬遜甫於2019年9月才將Prime會員制度引進巴西,如今巴西已經是Prime會員增加最快的市場。亞馬遜並未透露巴西Prime會員的人數,該公司在全球擁有1.5億名Prime會員。

亞馬遜雖然在2012年便揮軍巴西,但直至2017年才在當地展開電商業務,比墨西哥晚了逾兩年。亞馬遜號稱在巴西販售多達3,000萬種商品,將數千名中小型商家介紹給買家。

亞馬遜積極拓展巴西業務,加上社交距離和封城防疫措施,讓成千上萬的商家湧進電商平台,帶動亞馬遜的電商業務躥揚。

疫情期間線上訂單暴增,與企業雲端需求提升,亞馬遜的營收和淨利連續兩季創新高。亞馬遜第二季淨利激增一倍至52億美元,營收揚升40%至889億美元。第三季淨利年增200%至63億美元,營收勁揚37%至961億美元。

力戰電商群雄 業績靚

在亞馬遜積極開拓巴西市場的同時,巴西的電商市場競爭也日益激烈。拉丁美洲電商龍頭MercadoLibre第三季營收躥揚150%,其他對手表現也十分強勁。

根據Nielsen/Ebit數據,巴西電商產業78%的銷售額由大型業者拿下,例如亞馬遜、MercadoLibre、B2W,和 Magazine Luiza等。擁有商店與產品的公司拿下其餘的銷售額。

根據調查顯示,2020年上半年300億里耳(約57億美元)的電商營收來自擁有線上商場的商家,金額較2019年同期勁升56%。

精句選粹

Amazon said on Monday it had opened three more logistics centers in Brazil to take advantage of the boost the Covid-19 pandemic has given to e-commerce in South America’s largest economy.

全球財經周報