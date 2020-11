歐洲｜阿兵哥加入抗疫

歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情,且勢必比第一波更猛, 醫療體系負荷瀕臨警戒線, 各國政府紛紛徵召阿兵哥投入抗疫大作戰。

英國約克郡軍團第一營的士兵一直以來的任務是替英軍開裝甲車,如今他們被徵召到一個新前線,投入對抗新冠病毒的大作戰。

現在這些阿兵哥不僅身穿迷彩服,還繫上塑膠圍裙和戴上口罩。他們受過管理大眾快篩的訓練,主要工作是運送檢測站的拭子與試管,最快半個小時就可獲結果。

這批士兵共有2,000人,都被徵召投入協助英格蘭西北部大城利物浦全面大檢測的新計劃。

英國政府希望在10天內檢測該市近500,000的市民,這是一項自願性的檢測計劃,在該市生活與工作的所有人都可申請,不論這些人有無症狀。這也是近年來英國政府為解決平民危機軍方投入最大兵力規模的紀錄。

英國進行大規模檢測

儘管有些居民受測意願不高,但新設立的利物浦體育中心首日便見排隊人龍,排隊人潮有好幾百人之多。

英國首相強生在宣布此項計畫時指出,「利物浦成功後,我們的目標是全國擴大辦理,要在聖誕節進行數百萬個此類快速檢測,並授權地方政府藉此來降低病毒的傳播。」

這項試點計畫是在英國再度實施全國封鎖措施之後啟動,強生並且警告,如果感染率壓不下來,英國的國家衛生服務(NHS)系統可能「崩潰」。

隨著歐洲全面對抗第二波新冠肺炎疫情,愈來愈多的國家實施部分或全國封鎖,試圖限制感染率,英國並不是唯一一個徵召部隊協助緩解醫療保健系統巨大壓力的國家。

在整個歐陸地區,許多國家的軍隊過去幾個月來一直扮演積極防疫的角色,從支援人力吃緊的醫院工作人員,到消毒檢測站,以及運送患者等工作,都可看到軍隊士兵的身影。

倫敦國王學院(King’s College)衝突、健康與軍事醫療教授暨全球發展中心客座研究員布瑞克內爾(Martin Bricknell)表示:「縱觀歐洲,所有國家的軍隊都有對抗新冠病毒做出了貢獻。」

布瑞克內爾說,在包括法國、比利時、義大利和西班牙在內等國家,軍隊士兵早已進行受訓,俾以協助療養院和養老院的護理人員。

秋冬抗疫 急需大量兵力

隨著秋天到冬天的第二波疫情爆發,歐洲投入抗疫的軍力需求可能比以往任何時候都還要多。

以斯洛伐克為例,為了在一周內對超過360萬國民(相當於該國人口近七成)進行檢測,該國便徵召軍隊支援,檢測主要採快篩的技術,可在幾分鐘內就得到結果。

斯洛伐克在全國近5,000個檢測地點部署超過40,000名的工作人員,檢測計畫由軍方負責,其中包括14,500名衛生人員和6,319名士兵。

瑞士政府則宣布,由於送院治療及新冠肺炎重症病患激增,政府將派出2,500名士兵前往醫療資源枯竭的地區支援。

歐洲疫情最嚴重的國家比利時,同樣也是動用軍隊投入抗疫,據比利時國防部表示,軍方已編組1,500名兵力準備支援抗疫任務,不過迄今真正展開任務的兵力還不到100人。

義大利軍隊則是參與支援野戰醫院、新冠病毒醫院和新冠病毒檢測的任務。義大利國防部10月底並宣布啟動一項得來速車道檢測計畫,總共設置200個小組,目標是每天處理30,000個拭子(swab)。

