北美｜紐約保鑣好搶手

紐約犯罪率升高, 加上總統大選後選民各擁其主可能引發騷亂, 民眾擔心人身安全,花錢僱請私人保鑣蔚為風潮。

美國大選投票雖結束,宣布勝選的拜登面臨川普興訟的挑戰,社會分裂對峙的氣氛,讓紐約公司行號憂心選後可能的騷亂,包括精品名店在內的商家在櫥窗外釘上木板,加強保全警戒。一般民眾也憂心犯罪率攀升危及人身安全,爭相請私人保鑣保護自己。

48歲電腦程式設計師柯森羅(Pasquale Cosenzo)在曼哈頓中城工作,每天通勤讓他愈來愈提心吊膽,最近他請了私人保鑣護送他往返賓州車站和辦公室,儘管只有15分鐘的步行路程,在路邊叫車時他也要保鑣陪同。

柯森羅透露,請保鑣的鐘點費是50美元。紐約犯罪率升高,而且總統大選後瀰漫變數,他還不打算停止雇用私人保鑣。

選舉對立騷亂 讓人不安



柯森羅找上的是McCall Risk Group這家保全公司,負責人麥卡爾(Patrick McCall)指出,他的客戶通常是零售業及辦公大樓營運商,還有一些企業主管和名人。他說,大選前來詢問保全服務的變多,大多是一般民眾。

麥卡爾表示,開票後民主黨總統候選人拜登的選舉人票居於領先,驅散了一些選後動亂的疑慮,但他的部分客戶沒有結束服務的打算,還想持續到下一周。

另一家保全公司Citadel Security Agency的共同負責人之一尤利奧(David Yorio)指出,他的公司有很多身價不斐的富豪及商務旅行者上門要求服務,他們認為自身安全受到威脅。

尤利奧表示:「客戶打來說,『我要飛到紐約開會,希望來機場接我,護送我去開會然後再送我回去』,我們接到這類的電話愈來愈多。」他並提到,有人日常作息都要保鑣貼身保護,就連上雜貨店也不例外。

今年夏天防疫封鎖限制放寬後,紐約的暴力犯罪隨之猖獗。根據紐約市警察局(NYPD)資料,紐約今年前十個月的凶殺案件數,比去年同期多出30%;10月的槍擊案件是去年同期的兩倍有餘,闖空門案件暴增32%。

NYPD也為大選期間可能的騷亂做好準備,11月3日投票後沒幾天,將近百人在示威活動中被捕。

家住紐約史坦頓島的不動產夥伴經紀人李維拉(JoAnn Rivera),無論到曼哈頓中城上班或休閒娛樂,都要有保鑣隨行。她說:「我覺得這座城市危機四伏,雖然花了點錢但很值得,畢竟安全很重要。」

犯罪率升 衝擊首善之都

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)坦承,犯罪率攀高對美國首善之都構成挑戰,但他也點出紐約打擊犯罪有進展,非法持槍遭逮的數量增多,10月凶殺案也較去年同期減少。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal justice)助理教授赫爾曼(Christopher Herrmann)指出,雖然紐約犯罪率大幅升高,隨機攻擊的案例仍屬罕見。至於凶殺案、遊民、示威暴力等其他令人憂心的問題,多半局限在紐約幾個特定地點。

赫爾曼說,「犯罪數字節節上揚,自然讓民眾掛心」,但僱私人保鑣不是正規的解決辦法。

家住邁阿密的音樂總監墨菲(Kristian Murphy)表示,每次造訪紐約,他多會為自己和合作的藝人請私人保鑣,「我想確認我來紐約時,都能抵達我要去的地方。」

