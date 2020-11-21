北美｜紐約保鑣好搶手

紐約犯罪率升高， 加上總統大選後選民各擁其主可能引發騷亂， 民眾擔心人身安全，花錢僱請私人保鑣蔚為風潮。

美國大選投票雖結束，宣布勝選的拜登面臨川普興訟的挑戰，社會分裂對峙的氣氛，讓紐約公司行號憂心選後可能的騷亂，包括精品名店在內的商家在櫥窗外釘上木板，加強保全警戒。一般民眾也憂心犯罪率攀升危及人身安全，爭相請私人保鑣保護自己。

48歲電腦程式設計師柯森羅（Pasquale Cosenzo）在曼哈頓中城工作，每天通勤讓他愈來愈提心吊膽，最近他請了私人保鑣護送他往返賓州車站和辦公室，儘管只有15分鐘的步行路程，在路邊叫車時他也要保鑣陪同。

柯森羅透露，請保鑣的鐘點費是50美元。紐約犯罪率升高，而且總統大選後瀰漫變數，他還不打算停止雇用私人保鑣。

選舉對立騷亂 讓人不安



柯森羅找上的是McCall Risk Group這家保全公司，負責人麥卡爾（Patrick McCall）指出，他的客戶通常是零售業及辦公大樓營運商，還有一些企業主管和名人。他說，大選前來詢問保全服務的變多，大多是一般民眾。

麥卡爾表示，開票後民主黨總統候選人拜登的選舉人票居於領先，驅散了一些選後動亂的疑慮，但他的部分客戶沒有結束服務的打算，還想持續到下一周。

另一家保全公司Citadel Security Agency的共同負責人之一尤利奧（David Yorio）指出，他的公司有很多身價不斐的富豪及商務旅行者上門要求服務，他們認為自身安全受到威脅。

尤利奧表示：「客戶打來說，『我要飛到紐約開會，希望來機場接我，護送我去開會然後再送我回去』，我們接到這類的電話愈來愈多。」他並提到，有人日常作息都要保鑣貼身保護，就連上雜貨店也不例外。

今年夏天防疫封鎖限制放寬後，紐約的暴力犯罪隨之猖獗。根據紐約市警察局（NYPD）資料，紐約今年前十個月的凶殺案件數，比去年同期多出30％；10月的槍擊案件是去年同期的兩倍有餘，闖空門案件暴增32％。

NYPD也為大選期間可能的騷亂做好準備，11月3日投票後沒幾天，將近百人在示威活動中被捕。

家住紐約史坦頓島的不動產夥伴經紀人李維拉（JoAnn Rivera），無論到曼哈頓中城上班或休閒娛樂，都要有保鑣隨行。她說：「我覺得這座城市危機四伏，雖然花了點錢但很值得，畢竟安全很重要。」

犯罪率升 衝擊首善之都

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）坦承，犯罪率攀高對美國首善之都構成挑戰，但他也點出紐約打擊犯罪有進展，非法持槍遭逮的數量增多，10月凶殺案也較去年同期減少。

約翰傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal justice）助理教授赫爾曼（Christopher Herrmann）指出，雖然紐約犯罪率大幅升高，隨機攻擊的案例仍屬罕見。至於凶殺案、遊民、示威暴力等其他令人憂心的問題，多半局限在紐約幾個特定地點。

赫爾曼說，「犯罪數字節節上揚，自然讓民眾掛心」，但僱私人保鑣不是正規的解決辦法。

家住邁阿密的音樂總監墨菲（Kristian Murphy）表示，每次造訪紐約，他多會為自己和合作的藝人請私人保鑣，「我想確認我來紐約時，都能抵達我要去的地方。」

精句選粹

Nervousness over rising crime rates and potential unrest after the presidential election encourage some to pay for security escorts.



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