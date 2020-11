歐洲｜丹麥爆變種新冠病毒

丹麥驚傳養貂場內發現可傳染人類的變種新冠病毒, 令鄰國聞之色變,急忙實施嚴格入境措施。

由於丹麥養貂場發現新冠病毒的突變體,已經傳染人類。消息一出,丹麥北部立即祭出嚴格的封鎖措施,該國政府一度下令撲殺全國1,500萬隻貂,後因缺乏法律依據而暫停。另一方面,鄰近的英國與愛爾蘭更是提高警覺,擔憂變種病毒傳至本國,急忙啟動相關因應措施,嚴格限制來自丹麥的旅客入境。

恐嚴重衝擊新冠疫苗

丹麥傳染病控制機關國立血清研究所(State Serum Institute)發布警告,倘若變種病毒傳染至國外,恐怕對日後問世的新冠病毒疫苗造成「嚴重的後果」。

丹麥北部自11月6日啟動封鎖,受影響的居民約有逾25萬人。當地人民希望能夠接受檢驗,因據報養貂場人員已感染新冠病毒。

丹麥北部七座城市已經下令餐廳自11月7日(周六)起暫時關閉,五年級以上的學生自11月9日起必須在家遠端學習。

除此之外,英國政府對於從丹麥入境的旅客實施嚴格的防疫規範。過去14天曾經到過丹麥的貨車司機,若非英國居民,不得進入該國境內。曾直接或間接到過丹麥的英國居民,返國後必須在家隔離兩周。所有從丹麥出發的貨運皆已暫停卸貨。

英國官方強調,「由丹麥的最新病毒變種消息來看,情況仍充滿未知,我們必須迅速採取行動以保護國民,預防病毒在英國擴散。」

在愛爾蘭,來自丹麥的旅客必須接受額外預防措施,包括限制行動14日,以預防變種病毒傳播。

丹麥衛生機關發布警告養貂場的變種新冠病毒已傳染給人類。丹麥首相佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)表示情況「非常、非常嚴重」,下令全國撲殺1,500萬隻水貂,希望降低人類感染變種病毒的風險。

動物權益保護團體HSI(Humane Society International)資料顯示,丹麥是全球最大貂皮生產國,主要出口市場為中國、香港。HSI指出,歐洲2018年共計養殖的3,500萬隻貂,丹麥即占一半。丹麥同時是全球第二大貂皮出口國,僅次於中國。

撲殺水貂引發民眾反彈

然而撲殺水貂的命令卻引發丹麥國內反彈,丹麥政府隨後坦承此令不具法律依據。佛瑞德里克森對此出面道歉,強調應該制定相關法令。

儘管如此,丹麥農業部長詹森(Mogens Jensen)呼籲所有養殖場進行撲殺,以預防病毒散播。養貂協會主席佩德森(Tage Pedersen)也表示,「我仍然鼓勵養貂業者與政府合作…因為我們必盡其所能維護大眾健康。」

丹麥科學家擔憂,在水貂身上發現新冠病毒的基因變種已感染十多人,倘若這些病毒擴散,可能導致疫苗的效果大打折扣。

世界衛生組織(WHO)指出,自6月以來,丹麥已有214人經確認感染與貂相關的新冠病毒,包括12起為個別變種,這12起案例全來自丹麥的北部日德蘭區,感染者的年齡從7歲到79歲之間。

