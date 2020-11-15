歐洲｜德國全民接種疫苗

因著BioNTech的地利之便， 德國政府正積極籌備疫苗中心， 將是第一個提供人民接種新冠疫苗的西方國家。

隨著德國生技廠商BioNTech研發的新冠病毒疫苗已進入最後臨床實驗階段，據悉，德政府正就存放、配送等細節進行規劃，最快今年底或明年初提供人民新冠疫苗，這將使德國成為第一個全民接種疫苗的西方國家。

西方國家首例



根據計畫內容，目前在德國集中保存的疫苗，在獲得官方核准的數小時以內，就可發送至逾60個區域疫苗中心。

這項計畫可能於今年底以前實現，不過仍取決於實驗進展，目前該疫苗已在最後臨床試驗階段。此外也須取得歐洲藥品管理局（EMA）的核准，該機關等同美國的食品藥物管理局（FDA）。

德國官方規劃，優先接種疫苗者將是醫療人員、臨床體弱人士、執法人員、人口稠密地區居民，而一般大眾則於幾個月後再接種。

德國預備工作超前進展，與美國情況大相逕庭。因美國聯邦政府與各州政府對於多項議題仍未有共識，包括各州分配的疫苗數量、如何配發以及首批接種的族群。

德國疫苗部署超前多數西方國家，部分歸因於BioNTech本身是德廠的在地優勢。BioNTech為新冠病毒疫苗研發領導廠商之一，目前與輝瑞合作進行疫苗實驗，目標11月提交核准申請。

據了解，BioNTech與德國地方衛生機關討論區域疫苗中心事宜，並且設立行動疫苗團隊以供應偏遠地區和安養院的接種需求。另外，德國內閣10月已下令各邦須儘快找到疫苗中心地點。

柏林當局預期第一批新冠病毒疫苗於2021年初問世，要求16邦政府在11月10日以前提供60個據點的地址，屆時可作為疫苗製造商的配發中心。

根據德國官員說法，政府屬意由貿易中心和機場航站作為疫苗中心，惟待首批新冠病毒疫苗獲得歐洲核可後，就會在全國接種。

面臨物流挑戰



德國由中央統一規劃的策略，凸顯疫苗接種將面臨的物流挑戰，包括有限的供應量、多劑注射以及複雜的儲放條件。

目前有兩款mRNA疫苗已進行最終人體實驗階段，其一為Moderna開發，其二由輝瑞、BioNTech合作打造。輝瑞與BioNTech研發的候選疫苗必須存放在攝氏負80度，這使得Moderna疫苗較具優勢，後者存放在攝氏負20度的環境，約合家用冷凍櫃的溫度。

漢堡、布萊梅（Bremen）等面積較小的城邦，正在尋找展覽館等容易到達的中心據點，作為存放疫苗的地方。漢堡衛生部門發言人表示，「我們正在搜尋據點，希望位在市中心而且空間寬敞，這可能是機場或是貿易展覽中心。」但他強調尚未作出最後決定。

至於幅員遼闊地區如巴登-符登堡邦（Baden-Wurttemberg）、什列斯威-霍爾斯坦邦（Schleswig-Holstein）則打算由中央配送據點分發至各區和各鎮。

德國政府委由羅伯特科赫研究所（Robert Koch Institute）的疫苗委員會研擬率先接種的順序。到第二階段時，疫苗可能採單劑注射，屆時可讓更多人民接種疫苗。

精句選粹

Berlin asks states to identify central vaccine delivery sites.



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