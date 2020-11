北美｜州政府面臨現金危機

新冠疫情捲土重來、加上新一輪紓困案遲遲不見蹤影, 導致美國各州正面臨大蕭條以來最大現金危機。

自新冠疫情在今春爆發後,康乃狄克州立即採取行動,實施社交隔離、封鎖與進行大規模篩檢。不過一個月後,在該州擔任審計長的藍波(Kevin Lembo)收到一份來自預算主管的電郵,知會康州所實行的抗疫措施已讓該州財務陷入危機。

這名預算主管在電郵上寫道:「由於對經濟太快踩煞車,讓我們已經衝破擋風玻璃。」

目前康州預期到2024預算年度,財政收入將減少84億美元,該數字為該州過去三年累積備用基金的兩倍多。

康州的財政困難其實也是美國其他各州的寫照,美國目前正面臨大蕭條以來最大現金危機。

預算缺口 比預期還大

根據穆迪分析的統計數據顯示,若美國沒有進一步提供財政刺激、對旅遊與商業設限與在高失業情況下擴大醫療補助經費,2020到2022年的州預算缺口預料將攀升到約4,340億美元。

根據美國州政府預算協會表示,該數字已經超過各州2019年從幼兒園到中學的教育預算總和,或是那年交通基礎設施經費的逾兩倍。

然而這些財政赤字也迫使州政府調高稅率,並削減教育與公園支出。州政府職員面臨被解僱或減薪危機,至於警察、消防隊員與其它公務人員的退休福利也岌岌可危。

即使這些州政府的備用資金被動用,穆迪預測仍有46州將面臨資金缺口,當中又以內華達州,路易斯安那州和佛羅里達州的缺口最大。

紐澤西州財務長穆悠(Elizabeth Maher Muoio)說:「疫情危機當前,不過卻沒有一個實際模型可供參考」,她還警告未來幾年恐怕日子會很難過。

紐澤西預測2021年預算年度,財政收入將減少逾50億美元。該州目前是美國負債最嚴重的州之一,為彌補資金缺口,它除了批准一項爭議性的計畫、也就是向外借貸100億美元,另外還對年收入介於1百萬到5百萬美元的民眾調高稅率、並企圖削減10億美元支出。

疫情讓各州稅收大減

美國各州多倚賴稅收為財政收入主要來源,當中又以銷售稅與所得稅為一般營運基金的經費來源。不過受到失業情況嚴重與消費支出縮減,導致上述兩大稅收都嚴重縮水。

另外過去提供各州鉅額收入的產業,特別是旅遊業與能源業,也因為這次疫情而遭受重創。因為疫情迄今不見和緩,導致美國民眾大幅減少通勤與旅遊次數,也讓佛州、內華達州與夏威夷等觀光收入因而銳減。

至於國際油價的崩跌,則導致在德州、奧克拉荷馬州與阿拉斯加州的能源產業慘遭嚴重打擊。

美國州財政收入下滑在過去90年只出現兩次。一次是2001年911事件,當時因為還碰到網路泡沫破滅,導致多州的財政危機更是雪上加霜,所幸很快在一年後州政府的財政就出現好轉。另一次則是2008年金融危機所引發的經濟衰退,州政府的財政收入在兩年內遽減9%。

這次因為疫情衝擊所引發的經濟危機,根據穆迪預測,美國州財政收入將在兩年下滑13%。

