北美｜愚蠢的日光節約時間？

日光節約時間在美國實行超過百年, 但當初的節能目的已不符今日時代需求, 令越來越多美國人主張廢除這個制度。

今年11月1日美國電視及廣播紛紛提醒大家將時鐘調慢1小時,因為美國自當天凌晨2點開始進入冬令時間,只是許多人聽到提醒都不自覺翻了白眼,心想怎麼又來了?

近年來美國各地不只一次提出廢除日光節約時間(DST)的提案,例如2018年加州有將近60%的選民投票支持全年維持夏令時間。去年佛州議會也通過類似法案,無奈美國聯邦法規定廢除日光節約時間必須經由國會表決通過,導致美國人至今還得忍受這個過時的規定。

日光節約最初是1784年美國發明家富蘭克林(Benjamin Franklin)提出的概念,而西方國家在第一次世界大戰期間為了保存能源而將這個概念加以應用。美國在1918年立法建立日光節約時間,並將全美劃分為六個標準時區。

調控時間真能節約嗎?

然而有越來越多研究反駁日光節約時間的節能效果。主張廢除日光節約時間的遊說團體Standardtime.com認為,這項制度的節能效果缺乏證據。該團體表示:「假設這麼做真的有助節能,就該全年執行日光節約時間。若無節能效果,就該廢除這項制度!」

美國作家唐寧(Michael Downing)也在著作《調快1小時:一年一度的日光節約時間亂象》(Spring Forward:The Annual Madness of Daylight Saving Time)中表示,這制度不僅無數據證明節能,反而增加能源使用。

印第安納州的研究發現,當地人在夏令時間雖然減少開燈,卻延長空調使用時間,因為晚間6點陽光依舊炙熱。唐寧也指出日光節約時間增加汽油用量,因為夏令時間大家夜間外出頻率增加,而在美國外出幾乎都要開車。

除了節能效果引人質疑之外,也有不少人認為日光節約時間危害健康,因為每年兩次轉換時間可能打亂睡眠、新陳代謝及情緒,徒增身心壓力。不少研究也發現,每年日光節約時間開始及結束後的頭幾天,心臟病發、職災及交通事故發生頻率都比較高。

時區可人為 日出難人為

美國人至今對於日光節約時間依舊爭議不下。美國民調公司Rasmussen在2012年訪問1,000名美國成年人,結果顯示45%受訪者支持日光節約時間,但反對比例也超過40%。2017年普林斯頓大學民調顯示,41%的美國人認為日光節約時間擾亂生活。美國各地至今發函至國會請求立法廢除這項制度的信件量已超過37萬件。

除了美國之外,世界各地每年都有人公開反對日光節約時間。德國一位歌手曾在公共意見函中表示:「天還沒黑就叫孩子上床睡覺,然後天還沒亮就期望孩子起床充滿精神,到底在想什麼?」

相較於一般民眾偏向情緒化的抱怨內容,也有專家試圖提出建設性的解決方案,例如Standardtime.com就提出將全美分為兩個時區、相互間隔2小時的建議。

目前美國從東到西分別有東部、中部、山區、太平洋、阿拉斯加、夏威夷共六個標準時區,各相鄰時區之間時差皆為1小時,目的是避免各地日出日落時間差距太大。

若美時區從6個縮減為「東部」與「西部」兩個時區,有助簡化國內旅行及會議的時間規劃,問題是各地日出日落時間將有顯著落差,例如紐約日出時間若在早上6點15分,同屬「東部」時區的芝加哥要等到早上8點15分才看到日出。

約翰霍普金斯大學教授亨利(Richard Henry)及漢克(Steven Hanke)的提案更加極端。兩人在2011年發表的研究指出,全球應採用同一個時區,因為網路發達讓各地通訊與資訊傳遞不再有時差。

