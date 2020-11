南亞｜貝佐斯槓上印度首富

亞馬遜與信實在印度為收購零售連鎖店起衝突。

全球兩大超級富豪,亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與印度首富、信實董事長安巴尼(Mukesh Ambani),為了爭奪實體零售商Future集團大打法律戰,背後主要著眼於印度持續增長的電子商務市場。

積極拓展印度市場的亞馬遜,不斷出手阻止信實工業(Reliance Industries)收購Future集團。因後者是印度受歡迎的超市與零售商,只要拿下Future集團就代表可取得其銷售網絡。

所以亞馬遜與信實都極想據為己有,即使自己拿不到手,也絕不讓對方得到。研究機構Counterpoint Research分析師柏哈克(Tarun Pathak)說,在這場爭奪戰裡,誰退讓就代表誰輸。目前這爭奪戰才剛開始而已。

安巴尼亟欲提高市占

Forrester資料顯示,亞馬遜目前在印度電子商務市場占有率31.2%,略低於沃爾瑪旗下Flipkart的31.9%。對於外商占據逾六成電商市場,安巴尼一直大張旗鼓要提高其JioMart市占率。

亞馬遜與信實之間爭奪焦點在Future集團金雞母Future零售,後者擁有包括印度受歡迎大賣場連鎖店Big Bazaar等零售品牌。

亞馬遜2019年8月投資Future集團,讓其迄今年9月底可得到Future零售約4.8%股權。

但誰也沒想到新冠肺炎疫情讓印度採取嚴厲的全國封鎖措施,店家必須停止營業和數百萬計民眾要留在家裡長達數個月之久。Future零售在7月財報裡指出疫情對其營運造成重大負面影響,其信用評級還被惠譽調降兩級至C級,這代表公司「近乎違約」。

接著信實與Future集團在8月宣布,前者正在收購Future零售和集團的其他資產。Future集團執行長比雅尼(Kishore Biyani)說,信實的收購能讓該集團解決疫情與大環境造的各種挑戰。這收購案立即震撼業界。

SIAC裁決有利貝佐斯

Forrester分析師米納(Satish Meena)說,大家都知道亞馬遜持有Future零售股權,但信實的收購協定並未提到如何處置亞馬遜持有的股權。亞馬遜為此向新加坡國際仲裁中心(SIAC)提出訴訟。

印度法律事務所Nishith Desai Associates的國際糾紛決議與調查事務部主管卡巴(Ashish Kabra)說,印度公司與在印度經營的外國公司通常接受SIAC仲裁結果。知情人士透露,亞馬遜認為去年的投資協議是包含競業禁止條款,列出包括信實等30家禁止跟Future集團和Future零售有業務往來的公司。亞馬遜以此認定信實不能收購Future零售。

路透披露SIAC的緊急仲裁人在10月底裁決,信實與Future集團的收購協議要暫時停止。Future集團表示若跟信實的協議失效,該集團將被迫清算和2.9萬員工失業。Future零售正研究如何應付SIAC的裁決。

雖然信實強調根據印度法律,其跟Future集團達成的協議是完全可被執行,打算如期完成交易,但卡巴強調過去印度法院通常依循印度以外地區緊急仲裁人的裁決。

專家認為目前信實在全印度擁有約1.1萬個倉儲,亞馬遜則是緊次於Flipkart為印度第二大電商。相較之下,Future零售只有約1,500個倉儲,對信實與亞馬遜來說,就算沒有Future零售,也能達成其擴大市場的目的。柏哈克認為,信實與亞馬遜之爭並非在於Future零售,而是兩大零售巨擘的衝撞,彼此都在保護自己的地盤不被對手入侵。

精句選粹

Amazon and Reliance are clashing in India over a cash-strapped retail chain.

