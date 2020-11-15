歐洲｜歐洲第二波封鎖變聰明

歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情，許多國家被迫重新採取封鎖措施， 但專家提醒，歐洲的防疫系統出現明顯漏洞， 需參考亞洲部份國家的作法加以調整升級。

眼見第二波疫情來勢洶洶，歐洲政府一個接一個採取封鎖措施，同時也記取第一波疫情的教訓，封鎖計畫有所調整，盼能一舉鎮壓死灰復燃的新冠病毒。

包括英國、法國、德國、愛爾蘭、奧地利和比利時等歐洲國家如今都已再度採取今年春季時的防疫封鎖政策，酒吧和餐館全面停業，民眾與他人社交的自由也受到限制。不過，基本上學校還是正常開放，政府也表示，希望新一波封鎖限制可以在幾周後就取消。

根據最新官方統計，在歐盟和英國地區，11月初平均每天新增確診病例超過17.5萬，比不斷飆新高的美國還要多，美國單日新增確診病例已突破12萬。

歐洲國家政府表示，如果不採取更嚴厲的措施，許多地方的醫院幾周內就將不堪負荷為之癱瘓。

比預測的情況更壞

歐洲與英國的新冠病患住院和死亡人數均同步上升，造成醫療系統處置能量嚴重吃緊。英國首相強生（Boris Johnson）在宣布重新對英國採取封鎖措施時表示，根據最新的預測，今年冬天英國疫情可能造成的死亡人數，已遠遠超過迄今為止政府所規劃的最壞情況。

倫敦衛生與熱帶醫學學院歐洲公共衛生教授麥基（Martin McKee）說，「一開始因為我們不知道究竟發生甚麼狀況，所以進行封城，如今我們不應該再度封鎖，如果又封鎖，那就是代表我們之前的做法失敗了。」

公共衛生當局指出，各國需要利用這次封鎖的時間來修補確定病毒帶原者位置，並進行追蹤和隔離與之接觸的人的系統異常。疾病和公衛專家認為，秋季捲土重來的第二波疫情凸顯這些檢測、追蹤和隔離系統，在疫情最嚴重的國家並未發揮應有的效果。

民眾防疫意識開始鬆懈

然而，傳染疾病專家則指出，在實施任何一項具體政策或措施之餘，當務之急是讓對疫情危機感出現疲乏的大眾能夠遵守防疫的公衛措施，因為有跡象顯示，隨著政府實施新的限制措施，民眾遵紀守法的配合度有所下滑。

哥本哈根大學全球衛生學教授康拉森（Flemming Konradsen）說：「真正能帶領我們度過這次新冠肺炎疫情的還是人類的行為。」

相較西歐與美國地區爆發第二波疫情，北歐與波羅的海地區疫情相對穩定，東亞地區則是明顯得到控制，相關國家的經濟也都強勁復甦。

公共衛生專家認為，西方國家應該要參考部分亞洲國家的對於防疫的做法，重新檢討既有的檢測、追蹤和隔離系統，以韓國為例，該國成功整合檢測、科技和人力，得以快速發現群聚感染。

英國前公共衛生部部長史卡利（Gabriel Scally）表示，為了讓系統有效地運作，接觸追蹤系統需要派人實地敲門，並為被要求留在家中的民眾提供足夠的經濟支持。

包括德國和英國等歐洲國家正在擴大新冠病毒檢測系統，以便更精準掌握疫情傳播的狀況。英國首相強生已公布計畫，在接下來幾個月進行全面性普篩，這也是中國所採用的一種策略。

精句選粹

Europe aims to emerge smarter from latest lockdowns.



延伸閱讀