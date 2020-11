南美｜亞馬遜山老鼠猖獗

巴西政府未積極處理 亞馬遜雨林保護區的非法砍伐問題, 管理保護區的Amata公司決定不玩了。

巴西政府在亞馬遜雨林設置保護區,讓取得特許權的林業公司打造永續林地,然而區內非法砍伐猖獗,政府卻未積極掃蕩,巴西伐木公司Amata最終在4月宣布退出這項產官合作計畫。

設置保護區的用意是讓巴西利用其豐富的雨林資源,又不致讓森林被砍伐殆盡。Amata自2010年來投注數千萬美元,管理保護區內一塊面積178平方英尺的林地,以永續的方式伐木和復育森林,但山老鼠不斷竊取保護區的林木。

Amata執行長巴斯托斯(Ana Bastos)表示:「保護區是個衝突不斷的地方,伐木工人靠盜取木材維生,如果公司試圖阻撓,非法砍伐者勢必反擊,我們將永無寧日。」

產業界人士與環保專家表示,Amata退出官方計畫後,讓外界質疑巴西政府是否有能力,開發永續利用森林資源的方法,且不會對雨林造成無法挽回的損害。

政府掃蕩的魄力不夠

專家亦指出,特許區的成功與否,取決於政府掃蕩非法砍伐的魄力。非法業者既不繳稅,也不必費心保護特定物種或出資復育林地,非法砍伐的木材價格每平方公尺只要431美元,但合法木材則要價1,511美元。

同樣取得特許權的Lumbering Industrial Madeflona公司負責人佩魯蒂(Jonas Perutti)說:「這種情形就好像是誠實納稅的商店,與店門口一群沒有繳稅的小販競爭一樣。」

非法工人在保護區竊取林木,這些珍貴的木材被作為家具、地板和建築物樑柱,在海外市場非常搶手。

巴西環境科學家諾布雷(Carlos Nobre)表示,亞馬遜雨林的非法活動盛行,包括砍伐森林、掠奪土地,和盜取林木與礦藏。政府的零容政策似乎無法遏阻不法份子,或是他們不相信政府來真的。

巴西政府仍計畫將保護區由18個擴增至34個。巴西林務局(SFB)負責特許區的官員卡內羅(Paulo Carneiro)表示,政府的目標是提供利用巴西森林資源的合法替代方法。

巴西政府派遣軍隊守衛亞馬遜廣闊的森林,副總統穆拉洛(Hamilton Mourao)表示:「如果持續派兵駐守,非法砍法的情形將逐漸減少。」

巡邏站布點稀疏

然而非法濫伐嚴重的原因之一是波索納洛(Jair Bolsonaro)內閣削減環保預算。面積與密西根州相似的巴西朗多尼亞州(Rondonia),每540平方英里才有一個環保機構「巴西環境與再生自然資源所」(IBAMA)的巡邏站。

許多人認為波索納洛與他們站在同一陣線,上任將近二年的波索納洛屢屢表示,巴西擁有豐富的森林資源可供利用,他也公然對在雨林非法採礦和伐木的工人展現友好。

23歲的鏈鋸工人表示:「波索納洛的想法和我們一樣。他說的對,我們有一座能當作衣食父母的茂密森林。」

Amata設置衛星、無人機和地上監控設備,都無法阻止非法行動,該公司營運長瑞登斯(Patric Reydams)表示:「我們唯一能做的就只有確定部分山老鼠的位置,其餘的就只能交給政府。」

