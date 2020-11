東北亞｜日本大學生就業危機

新冠肺炎和美中關係緊張的影響之下, 日本大學應屆畢業生明年的就業機會銳減, 後年的展望亦不理想。

受到新冠肺炎和美中關係緊張的衝擊,日本大學應屆畢業生明年的就業機會銳減,尤其是女性。根據《日經新聞》2021年度就職狀況調查,主要企業的大學畢業生內定錄取數(2021年春季入社)與今年同期相比,減少了11.4%。成為自2010年雷曼兄弟事件以來,暌違11年再度出現減少兩位數的情況。

不過其中也有為了強化數位領域而增加錄取人數的企業,人才流動到發展中領域的速度可能會加快。

《日經新聞》訪問1,036家主要企業在10月1日時的內定錄取人數,統計其中可用於比較的927家企業資料。

以職業種類來說,41種職業當中有35種是減少的,其中特別明顯的是領域涉及廣泛的汽車及電機產業。汽車與零件產業因為新車市場景氣低迷,減少29.4%。

三菱汽車減少84.8%,只錄取43人,三菱汽車表示銷售不佳的狀況持續已久,在這業績低落的期間「減少錄取新人,作為削減人事成本的策略之一」。

女性求職者影響較大

新冠肺炎的影響之下首當其衝的就是觀光業與航空業,減少的幅度更大。飯店業、旅遊業減少了57.5%。日航(JAL)原訂招募1,700人,全日空(ANA)集團旗下37間公司原訂招募3,200人,兩者都在7月發布停止招募。

根據人力資源公司「Recruit Career」的調查,雖然整體的求職環境都遭受到很大的衝擊,但女性求職者受到的影響卻更為嚴重,以往年的10月1日來說,男性和女性的內定錄取率並沒有什麼差別,然而今年女性卻比男性少了將近五個百分點。這是因為航空業、旅遊業、婚禮相關產業、時尚產業等受到女性求職者喜愛的產業受到新冠肺炎的衝擊,大多都暫停招募。

在調查中,許多女性求職者說出「並不是因為自身能力不足,而是社會環境的影響,連參加面試的機會也沒有,實在覺得很遺憾」、「從小就夢想進入這個產業,現在卻不得不放棄」、「如果我是去年畢業的話、如果沒有新冠肺炎的話……」等十分無奈的心聲。

然而,也有部分產業利用了環境的變化,積極增加錄取人數。最具代表性的就是因為肺炎而需求大增的外帶及電商企業。日本麥當勞控股公司錄取了190人,大幅增加3.7倍。藥局也因顧客購買口罩和日用品的需求增加,而提高了錄取人數。

不容忽視的是,因為數位化及次世代技術的普及,產業界必須掌握發展中領域的人才。希望透過數位技術來加速擴大事業的企業就增加了錄取人數。農業機械公司久保田錄取207人,增加12.5%。為因應農業人口的縮減,久保田致力於開發自動駕駛農業機械,不只是機械相關人才,更是開始重視電子領域的人才。

衰退情況正在減緩

因為有這樣的趨勢,整體內定錄取人數的減少率比雷曼兄弟事件後(減少28.6%)要來得小。求職資訊網站「Mynavi」主編高橋誠人表示:「感覺衰退情況正在減緩」。

即使如此,還是不能確定2022年度的就業環境是否會恢復原狀。人力資源公司「人材研究所」社長曾和利光表示:「雷曼兄弟事件後,大學畢業生的錄取情況過了兩三年才恢復原樣,這次應該也要等待差不多的時間」。

