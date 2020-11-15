東北亞｜日本大學生就業危機

新冠肺炎和美中關係緊張的影響之下， 日本大學應屆畢業生明年的就業機會銳減， 後年的展望亦不理想。

受到新冠肺炎和美中關係緊張的衝擊，日本大學應屆畢業生明年的就業機會銳減，尤其是女性。根據《日經新聞》2021年度就職狀況調查，主要企業的大學畢業生內定錄取數（2021年春季入社）與今年同期相比，減少了11.4％。成為自2010年雷曼兄弟事件以來，暌違11年再度出現減少兩位數的情況。

不過其中也有為了強化數位領域而增加錄取人數的企業，人才流動到發展中領域的速度可能會加快。

《日經新聞》訪問1,036家主要企業在10月1日時的內定錄取人數，統計其中可用於比較的927家企業資料。

以職業種類來說，41種職業當中有35種是減少的，其中特別明顯的是領域涉及廣泛的汽車及電機產業。汽車與零件產業因為新車市場景氣低迷，減少29.4％。

三菱汽車減少84.8％，只錄取43人，三菱汽車表示銷售不佳的狀況持續已久，在這業績低落的期間「減少錄取新人，作為削減人事成本的策略之一」。

女性求職者影響較大

新冠肺炎的影響之下首當其衝的就是觀光業與航空業，減少的幅度更大。飯店業、旅遊業減少了57.5％。日航（JAL）原訂招募1,700人，全日空（ANA）集團旗下37間公司原訂招募3,200人，兩者都在7月發布停止招募。

根據人力資源公司「Recruit Career」的調查，雖然整體的求職環境都遭受到很大的衝擊，但女性求職者受到的影響卻更為嚴重，以往年的10月1日來說，男性和女性的內定錄取率並沒有什麼差別，然而今年女性卻比男性少了將近五個百分點。這是因為航空業、旅遊業、婚禮相關產業、時尚產業等受到女性求職者喜愛的產業受到新冠肺炎的衝擊，大多都暫停招募。

在調查中，許多女性求職者說出「並不是因為自身能力不足，而是社會環境的影響，連參加面試的機會也沒有，實在覺得很遺憾」、「從小就夢想進入這個產業，現在卻不得不放棄」、「如果我是去年畢業的話、如果沒有新冠肺炎的話……」等十分無奈的心聲。

然而，也有部分產業利用了環境的變化，積極增加錄取人數。最具代表性的就是因為肺炎而需求大增的外帶及電商企業。日本麥當勞控股公司錄取了190人，大幅增加3.7倍。藥局也因顧客購買口罩和日用品的需求增加，而提高了錄取人數。

不容忽視的是，因為數位化及次世代技術的普及，產業界必須掌握發展中領域的人才。希望透過數位技術來加速擴大事業的企業就增加了錄取人數。農業機械公司久保田錄取207人，增加12.5％。為因應農業人口的縮減，久保田致力於開發自動駕駛農業機械，不只是機械相關人才，更是開始重視電子領域的人才。

衰退情況正在減緩

因為有這樣的趨勢，整體內定錄取人數的減少率比雷曼兄弟事件後（減少28.6％）要來得小。求職資訊網站「Mynavi」主編高橋誠人表示：「感覺衰退情況正在減緩」。

即使如此，還是不能確定2022年度的就業環境是否會恢復原狀。人力資源公司「人材研究所」社長曾和利光表示：「雷曼兄弟事件後，大學畢業生的錄取情況過了兩三年才恢復原樣，這次應該也要等待差不多的時間」。

精句選粹

Major companies in Japan are set to hire 105,442 people graduating from universities in spring, 11.4% fewer than seven months ago, according to a Nikkei survey.

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