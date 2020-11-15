非洲｜非洲飯店業疫外興起

今年爆發新冠肺炎後，全球觀光產業首當其衝， 飯店業哀鴻遍野，非洲地區由於仍屬低度開發，且未來需求看強， 國際飯店連鎖品牌地區擴張計畫不受影響。

今年全球慘遭新冠肺炎荼毒，非洲也難以倖免，觀光業更是哀鴻遍野，但全球最大的飯店連鎖集團依舊不改在非洲的擴張計畫。

包括萬豪國際（Marriott International）、麗笙（Radisson Hotel Group）和歐洲飯店龍頭雅高（Accor）均表示，非洲地區業務不僅展現抵抗疫情衝擊的能耐，而且還會維持既定的發展策略。

業者同時強調，就飯店市場的發展規模而言，撒哈拉以南非洲地區其實還處於低度開發的階段，一旦疫情降溫，商務和休閒旅遊的需求勢將重現成長。

位於奈及利亞的飯店顧問業者W Hospitality Group老闆沃德（Trevor Ward）指出，「我沒聽到有任何業者說對非洲不感興趣了，長期的展望依然看好。」

國際品牌 趁機搶地盤

疫情的關係，今年長程商務與休閒旅遊觀光客大多都待在家中，嚴重衝擊非洲飯店業的業績。世界旅遊觀光協會估計，非洲觀光業就業人口今年將銳減1,090萬，約占產業總人口的44％，觀光業收人的損失估達750億美元，相當於驟減45％。

若以衝擊幅度而言，非洲觀光業僅次於歐洲排第二，比亞太與美洲都還要嚴重。

連鎖飯店和分析師表示，由於新冠肺炎疫情導致許多獨立飯店倒閉，飯店業因此也掀起一波整併潮，大型連鎖飯店紛紛收購陷入困境的業者，進而加速在非洲地區的擴張步伐。

希爾頓飯店全球控股公司執行長納塞塔（Christopher Nassetta）在8月份的法說會上指出，儘管集團的重要營運指標平均客房收益（RevPAR）第二季大跌了81％，但該季收購其他飯店擴張品牌業務有重大斬獲。

希爾頓負責撒哈拉以南非洲地區發展的董事經理麥拉克蘭（Andrew McLachlan）表示，集團對該地區仍保持興趣，部分原因是看好未來幾年的市場需求，尤其是與其他地區相比，該地區飯店業發展仍處低度開發階段。

希爾頓目前在撒哈拉以南非洲地區營運中的飯店共有25家，開發中的飯店也有41家。

麥拉克蘭說：「我們洽談中的交易數量頗多，我在其他市場的一些同事則是一件交易都沒有。」

他補充說：「從發展的角度來看，疫情的確也創造了不同於以往的機會。」

開發空間大 商機誘人

紐約Truist證券飯店和休閒類股研究部主管史科勒斯（Patrick Scoles）說，從飯店滲透率來說，北美地區平均每92個人就有一間飯店客房，而中東和非洲地區，則是平均每1,496個人才有一間客房。「當然還有很多的開發空間，就飯店品牌而言，這是最後一個尚未開發的大陸。」

萬豪目前在該地區一共擁有100多家飯店，並計劃在2025年時在整個撒哈拉以南非洲地區擴增30多家飯店和5,000間客房。

麗笙在該地區32個國家也有約50家飯店，未來發展計畫是再開50家，包括今年底前在南非約翰尼斯堡與馬利各開一家，2021年之前再開六到八家。

雅高目前在非洲的營運地盤也相當廣，目前該地區旗下飯店總數已有70家，未來三年計畫再開34家，拓展重點擺在衣索比亞、象牙海岸和盧安達等國家。

麗笙中東與非洲地區副總裁高登（Tim Cordon）表示，今年雖然受到疫情的衝擊，但非洲地區營運並未如預期嚴重，以奈及利亞的拉哥斯為例，公司因應疫情將短期商務旅客用的飯店改為隔離檢疫旅館，拉哥斯飯店今年大多數時間的住房率還與去年差不多。

精句選粹

Despite pandemic, hotel chains grow in Africa.

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