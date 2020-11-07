北美｜加州酒鄉火損慘重

先前疫情導致酒莊觀光收入縮水， 後來又遭逢加州史上最嚴重山火， 今年可謂是納帕谷葡萄酒產區多災多難的一年。

達里奧‧薩圖伊（Dario Sattui）自父親手中接管經營酒莊半世紀，如今連他都說，從未看過這麼多災多難的一年。

78歲的薩圖伊說，「一開始，先是新冠病毒疫情爆發，讓我們暫停營運三個月。接著山林發生第一場大火，之後遊客就不曾到訪。」薩圖伊提及的是8月在納帕郡發生、加州史上規模第四大的雷擊野火（LNU Lightning Complex）。

禍不單行，在此之後，薩圖伊又遭遇納帕谷（Napa Valley）地區的「玻璃之火」（Glass Fire）的重創。這場自9月27日引發的野火，燒毀6萬7,484英畝的土地，摧毀數百棟房舍，對加州葡萄酒產區造成了歷來最具破壞性的災難。

對薩圖伊而言，玻璃之火令他的酒莊損失慘重，估計價值900萬美元的葡萄酒付之一炬，石砌農舍慘遭火吻，所幸具代表性、位於卡利斯托加（Calistoga）的愛之堡酒莊（Castello di Amorosa）未受損傷。

儘管如此，薩圖伊表示，酒莊事業可能要耗費一段時日才能重返過去水準，而觀光業蕭條也讓當地餐廳、美容沙龍、汽車旅館等行業皆陷入困境。

他說：「我在這行業48年來，到目前為止，今年真的是最可怕、最具毀滅性、最災難的一年。」

薩圖伊已經開始著手復原自家農舍，具托斯卡風格的愛之堡酒莊已在10月中重新開放接待遊客。

遊客數量下滑

納帕數十億產值的葡萄酒區一度被山林野火染橘，如今重現藍天，但薩圖伊表示，目前城堡酒莊的遊客只有去年同期的三分之一，「火勢大多在山林裡，納帕是產好酒的地方。我還是想鼓勵人們來這裡觀光。」

納帕葡萄酒產區的種植面積約有4.6萬英畝，再加上當地的旅館、餐廳和其他旅遊相關產業，每年對全美經濟貢獻340億美元。

數億美元付之一炬

市場研究分析公司bw166經營合夥人莫拉馬可（Jon Moramarco）估計，光是玻璃之火就毀損納帕谷30幾座釀酒廠，造成的財產損失總計約達數億美元，另外損失的庫藏葡萄酒價值約達2,000萬到5,000萬美元。

莫拉馬可認為，因大火與濃煙所造成農損，可能占該區釀酒葡萄產值的三分之一、價值約合逾2億美元，之後將使釀酒廠減少8億美元的生意。

但他提及，確切數據仍要等到明年2月《釀酒葡萄壓榨報告》出爐才知道。

玻璃之火肆虐最嚴重的地區為豪威爾山（Howell Mountain）與春山（Spring Mountain），與納帕谷數百家酒莊一樣，當地大多家族經營的釀酒廠，一年產量低於一萬箱。

Hall, Walt and Baca酒莊經營者霍爾（Kathryn Hall）表示，正在籌措資金，修建此次遭玻璃之火破壞的釀酒廠，這一次的觀光季將無法復原，但她仍樂觀地表示，相信自己身體裡的農夫血液，可以面對大自然給的重重考驗。

（禁止酒駕‧飲酒請勿過量）

精句選粹

California’s fabled wine region is having the most horrible, devastating and catastrophic year.



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