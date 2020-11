北美｜加州酒鄉火損慘重

先前疫情導致酒莊觀光收入縮水, 後來又遭逢加州史上最嚴重山火, 今年可謂是納帕谷葡萄酒產區多災多難的一年。

達里奧‧薩圖伊(Dario Sattui)自父親手中接管經營酒莊半世紀,如今連他都說,從未看過這麼多災多難的一年。

78歲的薩圖伊說,「一開始,先是新冠病毒疫情爆發,讓我們暫停營運三個月。接著山林發生第一場大火,之後遊客就不曾到訪。」薩圖伊提及的是8月在納帕郡發生、加州史上規模第四大的雷擊野火(LNU Lightning Complex)。

禍不單行,在此之後,薩圖伊又遭遇納帕谷(Napa Valley)地區的「玻璃之火」(Glass Fire)的重創。這場自9月27日引發的野火,燒毀6萬7,484英畝的土地,摧毀數百棟房舍,對加州葡萄酒產區造成了歷來最具破壞性的災難。

對薩圖伊而言,玻璃之火令他的酒莊損失慘重,估計價值900萬美元的葡萄酒付之一炬,石砌農舍慘遭火吻,所幸具代表性、位於卡利斯托加(Calistoga)的愛之堡酒莊(Castello di Amorosa)未受損傷。

儘管如此,薩圖伊表示,酒莊事業可能要耗費一段時日才能重返過去水準,而觀光業蕭條也讓當地餐廳、美容沙龍、汽車旅館等行業皆陷入困境。

他說:「我在這行業48年來,到目前為止,今年真的是最可怕、最具毀滅性、最災難的一年。」

薩圖伊已經開始著手復原自家農舍,具托斯卡風格的愛之堡酒莊已在10月中重新開放接待遊客。

遊客數量下滑

納帕數十億產值的葡萄酒區一度被山林野火染橘,如今重現藍天,但薩圖伊表示,目前城堡酒莊的遊客只有去年同期的三分之一,「火勢大多在山林裡,納帕是產好酒的地方。我還是想鼓勵人們來這裡觀光。」

納帕葡萄酒產區的種植面積約有4.6萬英畝,再加上當地的旅館、餐廳和其他旅遊相關產業,每年對全美經濟貢獻340億美元。

數億美元付之一炬

市場研究分析公司bw166經營合夥人莫拉馬可(Jon Moramarco)估計,光是玻璃之火就毀損納帕谷30幾座釀酒廠,造成的財產損失總計約達數億美元,另外損失的庫藏葡萄酒價值約達2,000萬到5,000萬美元。

莫拉馬可認為,因大火與濃煙所造成農損,可能占該區釀酒葡萄產值的三分之一、價值約合逾2億美元,之後將使釀酒廠減少8億美元的生意。

但他提及,確切數據仍要等到明年2月《釀酒葡萄壓榨報告》出爐才知道。

玻璃之火肆虐最嚴重的地區為豪威爾山(Howell Mountain)與春山(Spring Mountain),與納帕谷數百家酒莊一樣,當地大多家族經營的釀酒廠,一年產量低於一萬箱。

Hall, Walt and Baca酒莊經營者霍爾(Kathryn Hall)表示,正在籌措資金,修建此次遭玻璃之火破壞的釀酒廠,這一次的觀光季將無法復原,但她仍樂觀地表示,相信自己身體裡的農夫血液,可以面對大自然給的重重考驗。

