北美｜美棄國籍人數創新高

近年美國人掀起放棄國籍風潮，今年一舉達到高峰， 光是上半年放棄國籍的美國人就約5,300人，已是去年全年的1.5倍， 幾可篤定將創歷史新高。

出生於康乃狄克州的蘇珊（Susan Crosse）小時候都在美國生活，21歲出國，後來嫁給英國人後就定居在澳洲。今年55歲的她毅然決定放棄美國國籍。

今年做出與蘇珊一樣決定的人有一籮筐，根據資料顯示，今年上半年放棄國籍繳回美國護照的人數高達5,313人，不僅較去年全年的2,072人多出超過一倍，甚至已逼近2016年的5,409人，幾可篤定將創下歷史新高紀錄。

近十年才掀放棄風潮

事實上，美國是在2010年之後才掀起放棄國籍的風潮，過去十年來放棄美國國籍的人數共達36,840人，而2005到2009年放棄國籍的美國人總共還不到2,500人。

最有名的例子當屬英國首相強生（Boris Johnson），強生出生於紐約，所以一直有美國籍，但他於2016年忿然宣布放棄美國國籍，理由同樣是因稅務問題。

強生指出，他出售一間倫敦的房產，但美國國稅局發現後要向他追討5萬美元的資本利得稅，強生為此問題足足被美國國稅局煩了2年，最後他雖然低頭繳了稅金，但也決定放棄美國國籍。

田納西州土生土長的搖滾女星蒂娜透娜（Tina Turner）則是在2013年放棄美國國籍，她從1995年起就一直住在瑞士，後來也在當地結婚。

此外，巴西出生的臉書共同創辦人薩維林（Eduardo Saverin）於1998年取得美國公民身分，但在2012年臉書股票公開上市之前，他宣布放棄美國籍，至於放棄美國籍的理由，薩維林說與稅務問題無關。

導致美國人放棄國籍的最大原因在於稅的問題。美國是全球對住在國外的國民都要課稅的唯二國家，另一個是東非的厄利垂亞。

即便沒有所得與資產，居住在海外的美國人按規定每年都得報稅，麻煩的是，報稅既費時又花錢，造成900萬住在國外的美國人對此抱怨連連。

蘇珊直言對報稅感到厭煩，「我沒有住在美國，不但享受不到美國政府可以提供的服務，我在澳洲的退休生活還嚴重受到干擾。」

也有愈來愈多人因政治因素放棄美國籍。班布里奇會計師事務所（Bambridge Accountants）合夥人班布里奇（Alister Bambridge）指出，今年放棄國籍大多數是移民海外的美國人，這些人很多是對美國政局的不滿。

班布里奇說，「據我們的了解，美國人是因為受夠了川普、疫情的因應措施與美國當前的政策，而放棄國籍。」

澳洲的蘇珊也說，放棄美國籍的確也有川普的因素，「假如我對當前國家領袖有信心的話，我可能對於放棄國籍會感到天人交戰，就我個人而言，川普現在的所作所為就是在撕裂國家，他根本不適任，川普當總統，我都不好意思說自己是美國人。」

放棄國籍代價不小

不過，放棄美國籍的代價可不小。首先是手續費，目前美國政府的標價是2,350美元。

再來是根據淨資產價值課徵一筆放棄國籍稅，免稅額為200萬美元，超過的部分就需繳稅，稅率最高達37％。

精句選粹

More Americans are renouncing their citizenship.

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