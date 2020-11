北美｜美棄國籍人數創新高

近年美國人掀起放棄國籍風潮,今年一舉達到高峰, 光是上半年放棄國籍的美國人就約5,300人,已是去年全年的1.5倍, 幾可篤定將創歷史新高。

出生於康乃狄克州的蘇珊(Susan Crosse)小時候都在美國生活,21歲出國,後來嫁給英國人後就定居在澳洲。今年55歲的她毅然決定放棄美國國籍。

今年做出與蘇珊一樣決定的人有一籮筐,根據資料顯示,今年上半年放棄國籍繳回美國護照的人數高達5,313人,不僅較去年全年的2,072人多出超過一倍,甚至已逼近2016年的5,409人,幾可篤定將創下歷史新高紀錄。

近十年才掀放棄風潮

事實上,美國是在2010年之後才掀起放棄國籍的風潮,過去十年來放棄美國國籍的人數共達36,840人,而2005到2009年放棄國籍的美國人總共還不到2,500人。

最有名的例子當屬英國首相強生(Boris Johnson),強生出生於紐約,所以一直有美國籍,但他於2016年忿然宣布放棄美國國籍,理由同樣是因稅務問題。

強生指出,他出售一間倫敦的房產,但美國國稅局發現後要向他追討5萬美元的資本利得稅,強生為此問題足足被美國國稅局煩了2年,最後他雖然低頭繳了稅金,但也決定放棄美國國籍。

田納西州土生土長的搖滾女星蒂娜透娜(Tina Turner)則是在2013年放棄美國國籍,她從1995年起就一直住在瑞士,後來也在當地結婚。

此外,巴西出生的臉書共同創辦人薩維林(Eduardo Saverin)於1998年取得美國公民身分,但在2012年臉書股票公開上市之前,他宣布放棄美國籍,至於放棄美國籍的理由,薩維林說與稅務問題無關。

導致美國人放棄國籍的最大原因在於稅的問題。美國是全球對住在國外的國民都要課稅的唯二國家,另一個是東非的厄利垂亞。

即便沒有所得與資產,居住在海外的美國人按規定每年都得報稅,麻煩的是,報稅既費時又花錢,造成900萬住在國外的美國人對此抱怨連連。

蘇珊直言對報稅感到厭煩,「我沒有住在美國,不但享受不到美國政府可以提供的服務,我在澳洲的退休生活還嚴重受到干擾。」

也有愈來愈多人因政治因素放棄美國籍。班布里奇會計師事務所(Bambridge Accountants)合夥人班布里奇(Alister Bambridge)指出,今年放棄國籍大多數是移民海外的美國人,這些人很多是對美國政局的不滿。

班布里奇說,「據我們的了解,美國人是因為受夠了川普、疫情的因應措施與美國當前的政策,而放棄國籍。」

澳洲的蘇珊也說,放棄美國籍的確也有川普的因素,「假如我對當前國家領袖有信心的話,我可能對於放棄國籍會感到天人交戰,就我個人而言,川普現在的所作所為就是在撕裂國家,他根本不適任,川普當總統,我都不好意思說自己是美國人。」

放棄國籍代價不小

不過,放棄美國籍的代價可不小。首先是手續費,目前美國政府的標價是2,350美元。

再來是根據淨資產價值課徵一筆放棄國籍稅,免稅額為200萬美元,超過的部分就需繳稅,稅率最高達37%。

